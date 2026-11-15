$!Dos búsquedas metropolitanas simultáneas: más de 40 fragmentos humanos en la triple frontera

La frontera de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos es un punto clave para la búsqueda de personas desaparecidas, lo que quedó en evidencia a lo largo de esta semana, incluso mediante dos búsquedas simultáneas: en conjunto, reportaron más de 40 fragmentos de huesos humanos, hallados casi todos los días. Las búsquedas metropolitanas —una a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y otra organizada por su homóloga de la capital— coincidieron en terrenos de las Lagunas de Zempoala, en Huitzilac, Morelos, punto muy cercano a la triple frontera. Si bien por un lado puede tratarse de una ampliación de esfuerzos, por otro se evidenció que persiste la falta de coordinación entre autoridades. A los dos puntos de búsqueda los separaron seis kilómetros sobre la carretera Tres Marías (Morelos) – Santa Martha (Estado de México), cuyas sinuosas curvas dejan al descubierto zonas solitarias donde la vialidad da directamente a la profundidad del bosque, propicias para el ocultamiento.

Una de las dos fue convocada como la primera búsqueda metropolitana por patrones, por la comisión de búsqueda de la Ciudad de México, solo un par de días antes de su inicio; la otra, coordinada por la CNB, correspondió a la cuarta jornada programada en la búsqueda individualizada de Sergio Gerardo Jiménez, desaparecido el 20 de octubre de 2023 en la alcaldía Álvaro Obregón, y otra víctima. A la mitad de ambos puntos, sobre la carretera se encuentra la reja de entrada al Parque Nacional Lagunas de Zempoala, que aún funciona pero luce semi abandonado. Creado por decreto federal el 27 de noviembre de 1936, el parque abarca 4 mil 790 hectáreas entre Ocuilan, Estado de México y Huitzilac, Morelos. De acuerdo con su propia página de internet, solo abre en fines de semana y días festivos. El punto específico donde se inició la búsqueda metropolitana —que, anunciada como tal, el jueves prácticamente no contaba con personal del Estado de México y de Morelos— es un bosque frondoso en el que alguna vez se comerciaron truchas. Tras la muerte de su dueño, fue abandonado y dejó tras de sí un paraje solitario de gran atractivo natural, pero que hoy solo alberga rastros de muerte. “Está bien loco que esté tan chingón, y haya tanta muerte”, comenta una de las familiares mientras camina por las veredas estrechas, y en muchos puntos irregulares o accidentadas, del bosque. Desde el inicio de la búsqueda metropolitana, en las primeras horas del día —después de alrededor de hora y media de trayecto desde el centro de la Ciudad de México—, se había puesto de relieve que el lugar es de interés por ser abierto, sin rejas, accesos o seguridad. Dado el fallecimiento del dueño, hay una facilidad de poder ocuparlo y ocultar, además de ser un territorio sin señal telefónica, luminarias o presencia cotidiana de autoridades —a diferencia de los días de búsqueda, a los que incluso se suman la Guardia Nacional y el Ejército—. “Por eso queremos descartar que esta parte haya sido utilizada para ocultar personas. Se hizo el desplazamiento del personal previo, de todo lo que es Corena y obras del parque de Zempoala, que son la fuerza más grande que nos ayuda a la remoción de vegetación, tierra y demás, porque ellos tienen que salir pie tierra por la cantidad de personas, por el recorrido y por las condiciones climáticas”, informó el personal de la comisión de búsqueda capitalina al comienzo de la jornada. La amenaza de lluvia era perceptible desde las primeras horas de la mañana. El esfuerzo de la dependencia capitalina no se reflejaba de la misma manera en el otro punto, a 6 kilómetros de distancia, donde la búsqueda individualizada de Sergio no se ha detenido en cuatro fases a lo largo del año. Eso quiere decir que no es la primera vez que autoridades federales y comisiones locales de los tres estados colindantes exploran el punto.

El desequilibrio era evidente al pasar de una a otra. En la llamada búsqueda metropolitana por patrones estaba prácticamente todo el personal de la comisión capitalina y otras dependencias desplegado, pero casi no había presencia de servidores públicos del Estado de México o de Morelos. En la individualizada, en cambio, había solo una persona en representación de la comisión de la Ciudad de México, que argumenta tener un papel secundario dada la coordinación de la CNB. Después de tres años, la búsqueda de Sergio no ha parado gracias a la insistencia de su familia, que escaló sus peticiones hasta la instancia nacional. La convocatoria fue atendida a lo largo de la semana por familias y decenas de solidarios, algunos muy jóvenes, estudiantes universitarios que incluso asistían a su primera búsqueda. Personal del estado de Morelos también colaboraba, así como las instancias de seguridad, aunque con menos presencia que en el otro punto. La convocatoria intempestiva de la comisión de búsqueda capitalina a la llamada primera búsqueda metropolitana, solo un par de días antes de que sucediera, a sabiendas de que la cuarta fase de la búsqueda de Sergio estaba programada para los mismos días, terminó mermando y diluyendo la concentración de las autoridades, a juicio de las familias involucradas en la segunda. Incluso, desde el punto de partida en Ciudad de México, donde camiones escolares transportaron a quienes se unieron a las brigadas, muchos asistentes se encontraron ante la confusión de cuál debían abordar. “No queremos entrar en polémicas con las autoridades, ni entrar en sus dinámicas de egos, de no coordinarse, de no comunicarse, de debilitarnos, de desgastarnos. Lo único que queremos es encontrarles a ellos, porque si ya una vez el Estado nos falló y les falló a ellos, nosotros no podemos fallarles, y por eso los empujamos, y por eso estamos atrás de las autoridades”, subraya en entrevista Carolina, hermana de Sergio, quien desde el principio expresó su desacuerdo con el empalme de las búsquedas, ante la posibilidad de que se generaran desequilibrios en los recursos y el personal. La dificultad del clima y del territorio también se hicieron evidentes en el penúltimo día de la búsqueda. La lluvia apresuró el cierre, pero Gabriela Alonso Villarruel, integrante del colectivo Luciérnagas, no dejó de hacer énfasis —en el punto a cargo de la CNB— en el tema de la coordinación y presencia de las autoridades. Incluso el miércoles, durante la búsqueda individualizada, dos personas servidoras públicas y un familiar se lesionaron con piedras, y la ambulancia tardó una hora en llegar. “Pésima (la coordinación), nosotros tenemos cuatro semanas entrando aquí, y en esas cuatro semanas hemos coordinado entre Ciudad de México y Morelos, pero la realidad es que falta mucho por hacer con las coordinaciones interestatales, ya que han tenido muchas deficiencias, desde no traer la seguridad perimetral, que llegue tarde o que no llegue, no tener herramientas suficientes, y la realidad es que todos estos esfuerzos han salido nada más de las familias y los colectivos, y ha sido con mucha insistencia, todos los días hemos tenido que pelear”, apunta. Detalla que la zona se volvió del interés de las autoridades también a partir de la insistencia de las familias y de los hallazgos que se han dado; todos han sido fragmentos de huesos humanos, ninguno cuerpo completo, lo que mantiene el interés en la triple frontera, donde la coordinación debería ser vital. “Sabemos que cualquier indicio que se haya encontrado en el área puede estar en cualquiera de los tres estados”, añade.