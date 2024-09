“Nuestra formación ha sido escucharnos la una a la otra; compartimos mucho lo que aprendemos en nuestros talleres y también tiene que ver con que nos involucramos en las actividades culturales (...) Aquí en Acapulco no hay escuelas, hubo un intento de una escuela de escrituras, pero no se sostuvo. Hubo una escuela independiente, pero la administración pública municipal no le dio seguimiento. Por eso, la educación ha tenido que ser autónoma”, explicó Azul.

Acapulco cultural

La ciudad de Acapulco es un sitio de memoria histórica, pues fue adónde llegaba y salía el famoso Galeón de Manila, la Nao de China, que por más de 200 años conectó a Asia con el mundo a través de América.

Acapulco es una ciudad en la que se hablan al menos cuatro lenguas indígenas: Nawatlahtolli (náhuatl), Ñomndaa (amuzgo), Tu’un Savi (mixteco) y Meꞌphaa (tlapaneco). Tiene una importante presencia de personas afrodescendientes y en ella se manifiesta una amplia diversidad de expresiones culturales que abarcan todas las disciplinas y ramas artísticas.

La colonia Progreso, que es en dónde residen Azul y Regina, es una colonia histórica, un barrio que no está tan cerca de la costa para ser relevante para el turismo. En muchas ocasiones este tipo de colonias suelen ser olvidadas por los gobiernos municipales que suelen concentrarse en las secciones turísticas.

“Después de eso, participamos en una convocatoria de la UNESCO para reactivar la cultura. Ella [Regina] metió un taller de dramaturgia y yo uno de poesía. Nos reactivamos y dijimos creo que es momento de abrir el Foro, fue una señal para nosotras. Abrimos el espacio debajo de nuestra casa, empezamos a adecuar las cosas y a pintar. Nosotras hemos hecho todo, es un espacio muy independiente, y tenemos fe de que será un espacio que motive a nuestros vecinos; será un espacio de expresión”.

Para las hermanas Ramos, su foro cultural es un gran logro. Aunque el apoyo que les ofrecieron en la UNESCO no es suficiente, ellas han ahorrado para poder continuar, pese a las dificultades que se les presenta, como la inseguridad generada por el crimen organizado.

“Acá tenemos un protocolo porque sabemos que a la gente nos puede atacar en cualquier momento. Aquí tenemos una puerta que da directo a nuestra casa; si pasa cualquier cosa, nos metemos todos. Nosotros tenemos eso, pero si estás en un espacio que no, ¿qué haces? Sobre todo, porque son menores de edad”.

El Centro Cultural es un espacio creado para la difusión, la profesionalización y el compartimiento de experiencias a partir del arte. Tanto Azul, como Regina, imparten talleres de dramaturgia y de poesía, y se realizan diversas actividades, como presentaciones de libros y bazares culturales. La idea es buscar alternativas y estrategias para que los vecinos se involucren.

Falta mucho por hacer

“Se tiene tan institucionalizado el arte y cultura que hay muchas cosas que dicen que no entran en ella, pero nosotras queremos ampliarlo. La idea es que en nuestro Foro tengamos productos diversos, todo lo que nuestros vecinos hagan y creen con sus manos. Queremos ser un pretexto para convivir con ellas y ellos”.

Sin embargo, para Azul, todavía falta mucho por hacer, tanto por parte de las organizaciones como del Gobierno, ya que al no contar con el apoyo suficiente por su parte, las acciones que los artistas hacen en Acapulco muchas veces no crecen por falta de espacios y de seguridad.

“Está bien que se haga, es un gran acierto; sobre todo, que instituciones como la UNESCO tengan acciones para la reactivación cultural y recuperación de espacios. Pero creo que todavía no hay un equilibrio interno en el estado y sobre todo en el municipio, que permita que estos proyectos sean fructíferos. Por ejemplo, ahorita solo hay un espacio de cultura, hay un foro cultural que está cerrado desde la llegada de OTIS, y no sé cuáles son los motivos, pero hay un impedimento para no activarlo”, aseguró Azul.

Pero ¿de qué forma podría todo el esfuerzo que Azul y Regina están realizando reactivar su comunidad? Sus acciones, ¿reducen la delincuencia? Para Azul, todo el esfuerzo no es suficiente para que eso suceda. De acuerdo con ella, tiene que haber otro tipo de acciones.

“Sería una idea muy de héroe pensar que el artista va a salvar el mundo, porque desafortunadamente no radica en una sola persona el cambio de una ciudad. Una sola persona sí se puede empezar con el cambio; si puede haber una cadenita, pero que una sola persona un solo esfuerzo cambie una ciudad, no. Sobre todo, una ciudad tan golpeada como Acapulco, menospreciada, vendida al turismo, tan plagada de impunidad, de nepotismo, y de muchas cosas internas; la política interna está muy coludida con los cánceres que enferman la ciudad. Hasta que no llegas a vivir un buen rato en Acapulco no te das cuenta de lo que sucede, porque para el turista la idea que se vende es que está listo, pero los que vivimos acá nos damos cuenta de todo lo que pasa acá”, aseguró Azul.

Servir a la comunidad

Para Regina, el camino que ha decidido emprender ha sido desde el amor, por ello la pasión fue lo que la movió a seguir adelante y a compartir con su gente lo que ella mejor sabe hacer: arte.

“Se nos ha hecho muy importante otorgar no un beneficio propio, si no a la comunidad, para servir. Yo creo que el arte sirve como una herramienta más. Estos espacios son de comunidad y fraternidad que podemos crear a partir del amor”, dijo.

Para Azul, es algo similar, pues le apuesta a mediar lo que esté a su alcance para poder recuperar sus espacios, hacer que su colonia y su ciudad esté representada por sus ciudadanos.

“Eso se logra con acciones, no solo con ideas. Es importante que todos tengamos acciones, porque no sólo fue el huracán Otis, también fue la pandemia que nos dejó golpeados; creo que la misma naturaleza nos ha dejado muy claro que está en nosotros cuidarnos, y que cuidarnos es indispensable para todo. Cuando uno le apuesta a proyectos o causas, desde ahí estamos dando un paso”, concluyó.