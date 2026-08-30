Drones derribados por EU en frontera eran usados para vigilar a autoridades, dice la Defensa

Tras el derribo de tres drones en territorio estadounidense, cerca de la frontera con México, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que los dispositivos, de características comerciales, eran utilizados presuntamente por traficantes de personas para realizar labores de vigilancia sobre autoridades.

En un escueto comunicado, la dependencia informó que la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur del Comando Norte de Estados Unidos notificó a la Comandancia de la 8a.ª Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que durante las noches del 25 y 26 de agosto detectó e inhabilitó tres sistemas aéreos no tripulados dentro de territorio estadounidense.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades mexicanas, los drones eran empleados por traficantes de indocumentados para vigilar los movimientos de las autoridades en la zona fronteriza.

En ese contexto, la Defensa recordó que desde el 5 de febrero de 2025 las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos, junto con agencias estadounidenses encargadas del cumplimiento de la ley, realizan operaciones concurrentes o “espejo” a lo largo de la frontera común.

Estas acciones consisten en realizar reconocimientos simultáneos, cada fuerza dentro de su respectivo territorio, con el objetivo de combatir el tráfico de armas y drogas.



EU neutraliza tres drones con energía dirigida

Por su parte, la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), dependiente del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), informó que, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), neutralizó tres sistemas aéreos no tripulados considerados adversarios mediante el uso de tecnología de energía dirigida.

Las operaciones se realizaron durante las noches del 25 y 26 de agosto en la zona fronteriza. En esa región, Estados Unidos mantiene alrededor de 8 mil militares desplegados desde marzo de 2025 para realizar patrullajes, labores de detección, vuelos de observación, instalación de barreras de alambre y desmonte de vegetación.

El general Curtis Taylor, comandante de la JTF-SB, afirmó que la neutralización de los tres drones demostró la capacidad de preparación, vigilancia y ventaja tecnológica de la fuerza desplegada en la frontera.

El mando militar estadounidense señaló que las organizaciones criminales utilizan sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y vigilar tanto al personal militar como a los cuerpos de seguridad.

Taylor sostuvo que la incorporación de contramedidas y capacidades avanzadas de energía dirigida permitió responder a esta amenaza y advirtió que “la vigilancia hostil no será tolerada”.

El general también agradeció el apoyo del Ejército Mexicano y destacó la coordinación entre ambas fuerzas para hacer frente a las actividades ilícitas en la frontera.