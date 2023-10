El empresario Elon Musk afirmó que estaba dudando respecto a sus planes de instalar una planta de producción de la empresa estadounidense de automóviles eléctricos Tesla, en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, misma que tendería una inversión de 5 mil millones de pesos que realizará la empresa y generaría alrededor de 35 mil empleos, directos e indirectos.

En una llamada con analistas y medios de comunicación, tras la presentación de los resultados financieros de Tesla, durante los nueve primeros meses del año, el magnate insistió en que la preocupación por los altos intereses, así como el estallido de conflictos bélicos, como los de Ucrania y Gaza, estaban ralentizando los planes para la construcción de la planta en Nuevo León.

Ello después de que la compañía automotriz estadounidense incumplió las expectativas de Wall Street, respecto al margen bruto de ganancias, beneficios e ingresos del tercer trimestre de Tesla.

Además, el también dueño de la red social X, de la empresa aeroespacial SpaceX y de la compañía de neurotecnología Neuralink, dijo que quería tener una mejor idea de hacia dónde se dirigía la economía, antes de ir “a toda máquina” con la construcción de una planta en Nuevo León.

“Queremos entender cómo está la economía global antes de ir a toda marcha con la planta de México. Estoy preocupado por el panorama de elevados intereses en el que estamos [...] Si las tasas de interés siguen altas, es mucho más difícil para la gente comprar un auto. Simplemente no pueden permitírselo”, indicó Musk.

Además, según la agencia británica Reuters, el magnate pasó gran parte de la llamada expresando preocupaciones respecto a una mayor expansión, argumentando que temía que el aumento de las tasas de interés hiciera que los automóviles fueran menos accesibles.

“Para la vasta mayoría de personas que compran un vehículo, la cuestión son los pagos mensuales. Y con la subida de los tipos de interés, la proporción del interés en esos pagos mensuales aumenta naturalmente”, agregó el empresario, quien también indicó que “seguro” que Tesla construiría una planta de montaje en México. “Es una cuestión de tiempo”, según explicó.

“Vamos a empezar la próxima fase de la construcción el próximo año, pero todavía tengo cicatrices de lo sucedido en 2009, cuando General Motors y Chrysler casi van a la bancarrota. Está grabado en mi mente. Así que no voy a ir a la máxima velocidad en dirección a la incertidumbre”, insistió Musk.

El magnate también señaló que habría “enormes desafíos” para alcanzar el volumen de producción de la camioneta Cybertruck de Tesla y lograr que su flujo de caja fuera positivo. Reuters informó que las acciones de Tesla cayeron un 3 por ciento en las operaciones, tras el cierre de Wall Street, el 18 de octubre de 2023.

Tesla informó el mismo día, de que en los nueve primeros meses de 2023, sus beneficios netos, de 7 mil 069 millones de dólares, cayeron un 20.3 por ciento con respecto al mismo periodo de 2022. La compañía dijo que su rentabilidad estuvo afectada negativamente por los altos costos de producción, en sus nuevas plantas de montaje. Aún así, mantuvo su objetivo de producción anual de 1.8 millones de automóviles.

El margen bruto de Tesla cayó al 17.9 por ciento en el trimestre finalizado en septiembre de 2023, en comparación con el 25.1 por ciento del año anterior, cuando aún no había iniciado los recortes de precios. En el segundo trimestre, la empresa registró un margen bruto del 18.2 por ciento.

El 17 de octubre de 2023, Gabriel Yorio González, titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que Tesla no había cancelado su inversión en México.

“Lo de Tesla fue una noticia que no entendemos bien de dónde salió, hemos hablado con las diferentes empresas, no han cancelado su inversión y de hecho hay 125 anuncios de inversión que no se hacen en el aire”, dijo el funcionario federal, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al responder a una aseveración de que la empresa ya no invertiría en México.

“Son 125 anuncios que las empresas llevan a sus consejos ejecutivos, consejos de dirección, son decisiones que se toman analizando el territorio, la estabilidad del país, y sobre todo las ventajas comparativas que tiene México para captar relocalización de empresas. Tesla se queda en México, es la información que tenemos”, aseveró Yorio González.

El 5 de octubre de 2023, Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León y militante de Movimiento Ciudadano (MC), declaró que la inversión de Tesla en dicha entidad de la República Mexicana, seguía firme.

El mandatario estatal respaldó al director global senior de políticas públicas y desarrollo empresarial de Tesla, Rohan Patel, quien había cuestionado en la red social X, una publicación en donde se indicaba que el fabricante de automóviles eléctricos estadounidense, no llegaría a México.

“Tranquilos, Tesla sí va. Todo marcha muy bien y conforme a lo planeado. El gobierno de Nuevo León trabaja incansablemente de la mano de Tesla para cumplir con los compromisos de infraestructura que requiere la Gigafactory”, enfatizó García Sepúlveda, también en X.

Según la biografía autorizada, titulada ‘Elon Musk’, firmada por el escritor estadounidense Walter Isaacson, la “megafábrica” de Tesla planeada para construirse en Nuevo León, sería trasladada a Austin, Texas.

El escritor estadounidense explicó que Musk decidió que la nueva mega fábrica fuera instalada en el estado fronterizo de México, a casi 640 kilómetros al sur de Austin, Texas, “diseñada desde cero, para construir este tipo de automóviles”.

Según el citado libro, en mayo de 2023, el empresario decidió cambiar la locación de la fábrica a Austin, en donde consideró que los mejores ingenieros de Tesla estarían más cercanos a la nueva línea de montaje ultra-automatizada de alta velocidad.

“Musk decidió en un principio que Tesla levantaría una nueva fábrica en el norte de México, a unos 640 kilómetros al sur de Austin [pero] se dio cuenta de que tendría problemas para lograr que sus mejores ingenieros se trasladaran a la nueva fábrica”, afirmó la biografía.

“Pero pronto surgió un problema en su mente: siempre había creído que los ingenieros de diseño de Tesla necesitaban estar ubicados justo al lado de la línea de ensamblaje, en lugar de permitir que la fabricación se realizara en una ubicación remota”, indicó Isaacson.

“De esa manera, los ingenieros podrían obtener información instantánea sobre cómo diseñar innovaciones que mejorarían el automóvil y facilitarían su fabricación”, agregó el autor, quien también dijo Musk pronto se dio cuenta de que tendría problemas para lograr que sus mejores ingenieros se reubicaran en la nueva planta de producción.

“Los ingenieros de Tesla tendrán que estar en la línea de ensamblaje para que sea exitosa, y lograr que todos se muden a México, jamás va a pasar”, dijo el magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, a su biógrafo autorizado.

Sin embargo, el Gobierno de Nuevo León aseguró que Tesla le pidió por escrito que iniciara la construcción de diversa infraestructura que requería para comenzar la edificación de la mega fábrica, en el municipio de Santa Catarina.