‘Durante muchos años dije no’: Sheinbaum pide ahora ver el fracking con ‘ojos de soberanía’

La Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a analizar nuevamente la extracción de gas no convencional y pidió ver el tema ahora con “ojos de soberanía”.

“Yo misma durante muchos años dije el fracking no, pero cuando veo las nuevas tecnologías, la situación del País en términos de la dependencia, pues lo peor que podemos decir es solo no”, dijo la Mandataria tras presentar al comité científico que evaluará si es factible la extracción del gas no convencional.

Sheinbaum detalló nuevamente que alrededor del “75 por ciento del gas que consumimos es gas no convencional, solo que viene de Texas”.

Ante este panorama, reiteró que México tiene que cuidar su independencia frente al exterior y proteger sus recursos de la misma forma que lo hace Estados Unidos.

Por ello, lanzó un llamado a mirar nuevamente este recurso con “ojos de soberanía y con ojos de reducción al máximo de los impactos ambientales”.

“No digo cero impacto ambiental porque no hay ninguna vida humana que sea de cero impacto ambiental, sino la reducción y la mitigación de los impactos ambientales”, añadió.

Aun así, Sheinbaum mandó un mensaje a los movimientos sociales y activistas ambientales, afirmando que la última palabra no será un decreto presidencial, sino una decisión basada en ciencia.

“Estamos involucrando a los mejores científicos de México, académicos en distintos temas para que nos digan si en efecto hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional y en dónde sería viable explotarlo. Porque hay gas no convencional en distintas regiones de México, pero a lo mejor tiene más impactos ambientales en uno que en otros o tiene afectación a la población en unos que en otros”, enfatizó.



Sheinbaum insiste en propuesta para proteger la soberanía nacional

Desde el pasado 9 de abril, luego de que el gobierno anunció que está analizando la explotación de gas no convencional, la presidenta insistió en que la decisión busca proteger la soberanía nacional.

La mandataria señaló desde ese momento que el 75 por ciento del gas natural que consume México proviene de importación y, adelantó, que de seguir con el modelo energético y de extracción actual, “cada vez vamos a importar más gas natural”.

“En este mundo en el que vivimos, México debe garantizar su soberanía y la soberanía, una parte fundamental, es la soberanía energética”, afirmó.

Sin embargo, tras reiterar su posicionamiento, más de 70 organizaciones ambientales y sociales, colectivos, institutos y comunidades manifestaron su rechazo a la creación de un comité científico para evaluar la explotación de gas no convencional.

Advirtieron que dicha medida no solo es opuesta a las promesas de campaña de la presidenta, sino que podría profundizar una dependencia energética insostenible y peligrosa, lo que es contradictorio con su discurso de soberanía energética.