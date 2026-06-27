Durazo exige al New York Times rectificar nota sobre presunta investigación en su contra

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, exigió al diario The New York Times rectificar su publicación sobre presuntas investigaciones del Gobierno de Estados Unidos en su contra, al sostener que la nota carece de sustento verificable y que no existe información oficial que respalde las afirmaciones difundidas.

En una carta dirigida a A. G. Sulzberger, editor y presidente del diario; y a Joseph Kahn, editor ejecutivo, el Mandatario morenista afirmó este sábado que no ha recibido notificación sobre la existencia de alguna investigación en su contra.

“No he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra. Tampoco existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas”, señaló.

Durazo Montaño argumentó que la publicación del Times presenta como un hecho información previamente difundida por el diario Los Angeles Times sin aportar “una sola evidencia adicional, objetiva, verificable o susceptible de corroboración”.

Asimismo, sostuvo que rectificar una publicación sin sustento verificable “constituye una obligación ética inherente al ejercicio responsable del periodismo”.

En la carta, el Gobernador sonorense solicitó que el Times aclare expresamente que, hasta ese momento, no cuenta con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que él haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de investigación alguna, y que dicha aclaración tuviera una relevancia equiparable a la publicación original, con el fin de que futuras consultas reflejen la inexistencia de información oficial confirmada.

Durazo Montaño precisó además que su petición no busca limitar la libertad de prensa, sino “restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio alterado por una imputación pública que permanece sin sustento verificable”.

Las gestiones del Mandatario sonorense ante el Times se producen un día después de que el diario neoyorquino reveló que el Gobierno de EU investiga a Durazo Montaño y al Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por corrupción, y que al menos 12 funcionarios electos en México se habrían ofrecido como informantes de la Administración encabezada por el Presidente Donald Trump.

Fuentes del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés) confirmaron al semanario ZETA de Tijuana, Baja California, el 3 de junio pasado, que la visa de Durazo Montaño se encuentra efectivamente revocada en el sistema, pese a las negativas públicas del mandatario.