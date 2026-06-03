Durazo niega vínculos con el narcotráfico; Villarreal sale de gira ante investigación de EU

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó este miércoles los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de que el diario Los Angeles Times publicara que el Gobierno de Estados Unidos investiga a dos mandatarios estatales de Morena por esos hechos y que les habría cancelado sus visas estadounidenses.

“Siempre he actuado con integridad y transparencia, casi sudo agua bendita”, afirmó Durazo Montaño en conferencia de prensa, al calificar el reporte como “una infamia” y “una nota sin fuentes”.

Descartó que la versión del diario estadounidense tenga sustento y rechazó la necesidad de exhibir públicamente su visa como prueba de inocencia.

“Lo que me pone a salvo es toda una vida, no esta declaración de no vinculación con un grupo del crimen. Aquí no se puede ocultar absolutamente nada. Y si hubiese la menor corruptela, la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse”, sostuvo.

Durazo Montaño atribuyó los señalamientos al periodista Steve Fisher, del Los Angeles Times, a quien dijo haber desmentido previamente por afirmar que no podía viajar a Estados Unidos, y señaló que ha mantenido comunicación reciente con cónsules estadounidenses en Sonora.

La vocera del Gobierno de Sonora, Paloma Terán, calificó la información publicada por el diario como “completamente falsa”.

Según el reporte del Los Angeles Times, atribuido a múltiples fuentes bajo condición de anonimato, Durazo Montaño es uno de los funcionarios de mayor perfil bajo indagatoria dentro de la campaña del Gobierno de Donald Trump contra altos funcionarios mexicanos con presuntos lazos con el crimen organizado.

Personas familiarizadas con el caso indicaron que la visa del Gobernador de Sonora fue cancelada el año pasado.

Durazo Montaño se desempeñó como Secretario de Seguridad federal durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En Tamaulipas, el Gobernador Américo Villarreal Anaya no asistió a la reunión diaria de seguridad que habitualmente encabeza en Ciudad Victoria y realizó en cambio una gira de trabajo para entregar apoyos en municipios de la zona rural en la región sur de la entidad, en medio de los señalamientos en su contra.

El subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena, confirmó la ausencia del Mandatario en la Mesa de Seguridad y calificó los señalamientos como parte de “una estrategia de desinformación”.

“Son temas de distorsión, son temas de infodemia y buscan posicionar una narrativa”, señaló.

El vocero del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, calificó los señalamientos como falsos y aseguró que se realizan “sin una sola prueba”.

La gira de Villarreal Anaya no fue transmitida a través de las redes sociales oficiales del Gobierno estatal, como suele ocurrir en este tipo de actividades.

Según el Los Angeles Times, la investigación contra el Gobernador de Tamaulipas estaría relacionada con el contrabando de combustible, y el medio señaló que Villarreal Anaya cuenta con libertad condicional por beneficio público significativo, por lo que al cruzar a territorio de Estados Unidos suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses. Tamaulipas, estado fronterizo con Texas, es identificado como un corredor estratégico de contrabando de combustible entre ambos países.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a mantener la tranquilidad y cuestionó la intención detrás de las filtraciones.

“¿Qué intención con quitar la visa, y además hacerlo público? ‘Vamos a filtrar’, porque así luego se actúa por algunos sectores, para decirle a los mexicanos ‘aguas, aguas, te van a quitar la visa’”, expresó en su conferencia mañanera.

Descartó que su Gobierno busque un enfrentamiento con Washington y señaló que, de ser necesario, solicitaría una comunicación directa con Trump.

“He hablado como 20 veces con el Presidente Trump y si es necesario, vamos a buscar la llamada, vamos a buscar siempre el mejor mecanismo de la diplomacia”, afirmó.

Sheinbaum Pardo subrayó además que ninguna persona puede ser detenida sin pruebas, independientemente de presiones mediáticas o políticas.

“Lo peor que podría pasar es que ocurriera esto y sin pruebas se detuviera a una persona”, advirtió.