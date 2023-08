Marcelo Ebrard, aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación, acusó supuesto acarreo y brigadas de los gobiernos federal, estatales y municipales, para apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que pidió al partido Morena, “dejar de simular”.

Durante una conferencia de prensa, acusó que se usaba a la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal en favor de la también aspirante a la candidatura presidencial o “corcholatas” de la llamada “cuarta transformación”.

Asimismo, aseguró que iba liderando en las encuestas que no eran pagadas y que había una competencia real entre él y Sheinbaum Pardo. Enfatizó que, hasta el momento, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Mario Delgado Carrillo, ha sido omiso ante las irregularidades cometidas, por lo que urgió a que pusiera un alto a dichos abusos.

“Permitan que la ciudadanía libremente elija, sino va a ser un desastre para Morena. Suspendan inmediatamente lo que están haciendo porque sí lo están haciendo, llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad esperando a que corrijan, pero en la fase final, a pesar de todo, nosotros contamos con el apoyo de la ciudadanía, estamos ganando esta encuesta. Les pido que permitan que la ciudadanía libremente elija”, dijo.

”Mañana es el sorteo de las encuestas, pero firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando hoy, estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente, sean leales a nuestro movimiento, todas y todos y también a Claudia se lo digo, qué necesidad, qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado”, señaló.

”Lo que estamos viendo ahorita: están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar, en todo el País. Están utilizando a los delegados para decirle a la gente que el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] quiere que sea Claudia”, aseveró.

”Que quede claro que están haciendo todo esto porque hay una competencia real, porque nadie estaría aumentando el acarreo, las brigadas, toda la publicidad, la guerra sucia, etcétera, si no fuera una competencia real, es una competencia real, nos quieren ganar por ello”, dijo.

“Nunca habíamos visto tanto acarreo como estamos visto ahorita. No habíamos visto tanta paga de encuestas falsas, no había visto una campaña negra, incluso contra mi familia como la que estamos viendo [...] Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular, y que tome medidas y, es más, no exhorto, exijo a nombre de todos los ciudadanos”, afirmó Ebrard Casaubón.

”Y también que se le comunique a las diferentes dependencias del Gobierno federal, estatales y municipales, que tienen que respetar el acuerdo que se firmó al menos del 17, que es mañana, al 3 de septiembre [...] Que Morena, la dirigencia, actúe a la altura de lo que es este movimiento”, agregó.

“Estamos en foco rojo, tienen que acatar la voluntad de la gente, sean leales a nuestro movimiento, todas y todos, pero también se lo digo a Claudia, ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! ¿Qué caso tiene comprometer todo lo que hemos luchado?”, expuso.

Además, comentó que cuando él fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, no se pagaron bardas para promover su postulación, como sí había sucedido con las paredes pintadas a favor de Sheinbaum Pardo, en varias partes del País.

“Nunca se vio, siendo yo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del Gobierno de la Ciudad de México y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República mexicana y nunca vieron tampoco para los que nos están siguiendo por Face o por otras redes nunca, vieron ustedes que mandara yo brigadas del Gobierno para apoyar mi postulación, jamás”, aclaró.

Por último, dijo que la decisión en la encuesta sería entre dos: Sheinbaum y él, por lo que mostró unas gráficas en las que se observaba que iba arriba en la preferencia de los votantes.

Ante ello, Ebrard Casaubón insistió que se había hecho uso de recursos que iban en contra de los principios del movimiento.

”Que quede claro que hoy las opciones que tenemos somos, el de la voz y Claudia, de acuerdo a todas las encuestas”, enfatizó.

“El ejercicio de la encuesta que, de hecho, mañana empieza su fase definitiva, puede ser o muy seguramente será la definición de quién va a competir en el 24, por lo tanto, quién va a ser Presidente de México. Cuando a alguien le preguntan qué piensas del coordinador de la Cuarta Transformación lo que te están preguntando es quién va a ser Presidente”, aclaró.

“Nosotros vamos delante de Claudia Sheinbaum al día de hoy; ésta es una síntesis que hicimos al día de hoy, nosotros no pagamos para que se publiquen, no pagamos encuestas y esto es donde estamos hoy. En la realidad, esto te lleva a una conclusión que me interesa hoy compartir a la opinión pública: esta decisión es o Claudia o yo: Marcelo o Claudia”, dijo.

“Primera vez en la historia de México nos jugamos muchísimo para el movimiento del cual formamos parte, en el caso de su servidor, son 42 años [...] Entonces en este día tan especial porque como ya dije, mañana será decisivo”, finalizó.