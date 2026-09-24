Ebrard anticipa nuevas inversiones por más de dls. 20 mil millones

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), adelantó que el Gobierno Federal prevé anunciar, durante los últimos meses del año, nuevas inversiones por más de 20 mil millones de dólares.

El funcionario federal hizo el anuncio en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde aseguró que los flujos de inversión extranjera directa en México se ubicaron por encima de lo esperado y de los niveles registrados en años anteriores.

“En el segundo semestre, en los últimos meses del año, presentaremos nuevas inversiones que pueden llegar hasta más de 20 mil millones. Lo iremos anunciando”, informó Ebrard Casaubón.

El titular de la SE recordó que, durante el primer semestre de 2026, el país recibió aproximadamente 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Precisó, además, que existe una cartera de proyectos ya anunciados por alrededor de 14 mil millones de dólares.

“Brevemente te diría que la inversión extranjera directa en México está a niveles muy altos comparativamente con los años anteriores. En el primer semestre del año tuvimos aproximadamente 35 mil millones de dólares y tenemos en cartera, ya anunciado aquí, otros 14 mil”, detalló el secretario federal.

Ebrard Casaubón resumió el panorama al señalar que el país registró “un nivel de inversión extranjera directa superior, primero, a lo esperado y, segundo, a lo observado en los últimos años”.

Según lo expuesto por el funcionario, los nuevos proyectos se darán a conocer de manera escalonada en el transcurso de los meses restantes de 2026, y se sumarán a los montos ya captados y a la cartera anunciada previamente en las conferencias de la mandataria nacional.