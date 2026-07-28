Ebrard anticipa nuevo reacomodo arancelario de EU para agosto

El Secretario de Economía Marcelo Ebrard adelantó que Estados Unidos definirá durante la primera semana de agosto de 2026 los criterios de la investigación por capacidad excedente bajo la Sección 301, lo que derivaría en un nuevo reacomodo del escenario arancelario aplicable a México.

Explicó que la Sección 301 comprende dos investigaciones distintas: una sobre trabajo forzoso, ya presentada y concluida, cuyos resultados se dieron a conocer el 23 de julio de 2026, y otra sobre capacidad excedente, aún pendiente de resolución.

Esa segunda vertiente es la que se definiría en los primeros días de agosto de 2026.

Consultado respecto a la próxima ronda de trabajos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para septiembre de 2026, señaló que el periodo entre una reunión y otra se extendió porque el equipo mexicano debe esperar a que Washington precise los últimos criterios de aplicación.

“La 301 está dividida en dos partes; una que se dio a conocer apenas el jueves, estábamos terminando. Entonces, si nosotros planteamos ya muy pronto la siguiente ronda, a lo mejor vamos a hacer la ronda y vamos a avanzar muchos temas y de repente nos van a sacar otra lista de aranceles”, afirmó Ebrard.

Añadió que carecería de sentido realizar una nueva ronda antes de conocer el esquema arancelario en preparación.

“Esa va a ser la primera semana de agosto, que lo tengan presente, pues ya muy pronto. Entonces, no tendría sentido que hiciéramos nosotros una ronda, pues antes de conocer cuál es el sistema de aranceles que estás organizando, porque tú me prometiste que iba a tener una posición preferencial”, declaró.

De forma paralela, funcionarios comerciales estadounidenses solicitaron a México imponer aranceles al acero y al aluminio provenientes de fuera de Norteamérica en términos similares a los que aplica Washington contra China, según información publicada por la empresa de análisis de datos e investigación de mercado IndexBox, con base en cuatro personas con conocimiento directo del asunto que pidieron el anonimato por la confidencialidad de las conversaciones.

El objetivo de la solicitud sería preservar el trato preferencial para el acero producido en Estados Unidos, México y Canadá, y establecer al mismo tiempo una barrera externa unificada frente a China.

Las fuentes indicaron que México está dispuesto a considerar la propuesta dentro de las negociaciones por un acuerdo más amplio en el marco de la revisión del T-MEC, aunque las tasas exactas y las categorías de productos permanecen en discusión.

Actualmente, Estados Unidos aplica un arancel de 50 por ciento bajo la Sección 232 al acero y al aluminio básicos originarios de China y de la mayoría de las demás economías, junto con un gravamen de 25 por ciento sobre productos derivados y una tasa menor sobre cierta maquinaria.

México grava los metales producto por producto, y las importaciones de acero originarias de países sin acuerdos comerciales enfrentan aranceles de hasta 25 por ciento, además de ciertos derechos antidumping.

La revisión del tratado se complicó desde el 1 de julio de 2026, cuando el Gobierno de Estados Unidos declinó extender el acuerdo en su forma vigente y optó por negociaciones en curso orientadas a endurecer las reglas regionales de origen y a reducir la participación de China en Norteamérica.

Una de las fuentes consultadas por IndexBox afirmó que Washington pretende cerrar un acuerdo marco con México antes de que concluya 2026.

Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), y Ebrard sostuvieron en la semana previa al 27 de julio una tercera ronda de conversaciones bilaterales en la Ciudad de México, donde abordaron acero y aluminio, industria automotriz, seguridad económica, trabajo y agricultura.

Ambos gobiernos planean reunirse nuevamente en Washington en septiembre de 2026.

Para facilitar el avance de las negociaciones, México ofreció a principios de 2026 reducir de manera significativa sus compras de acero chino.

En el evento de conmemoración del primer Día Nacional del Tequila, el Secretario de Economía exhortó a los productores del destilado a diversificar el destino de sus exportaciones, ya que más de 80 por ciento de los envíos se concentra en el mercado estadounidense.