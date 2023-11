Marcelo Ebrard anunció este lunes que no dejaría de militar en Morena, ello a pesar de que el 25 de septiembre pasado presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio de protección de sus derechos político-electorales, en contra la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho partido.

Ello ante la falta de respuesta, por las presuntas irregularidades que se cometieron en el proceso interno, a través del cual Claudia Sheinbaum se convirtió en virtual candidata presidencial de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano y del Trabajo.

Durante una conferencia de prensa, el ex Secretario de Relaciones Exteriores afirmó que había “un paso decisivo en un entendimiento con Claudia”, además de que pidió que él y sus seguidores fueran tratados como la segunda fuerza al interior de Morena.

“Sí hubo ya dos encuentros con Claudia, fue una reunión respetuosa, hice mis reflexiones políticas. Si vamos hacer un País donde la gobernabilidad va a descansar en aumentar la cohesión, sí cuenta conmigo. Tengo muchas críticas pero me importa qué será de Mexico”, reveló.

“Yo entiendo esto como el inicio de un paso decisivo en el entendimiento con Claudia. Claudia fue mi compañera, estábamos esperando con esta respuesta política, se trata como va a ser el futuro. Si somos la segunda fuerza en Morena debemos ser tratados como tales, todas las personas que votaron merecen el respeto. No me voy a desdecir, no voy a cambiar de partido”, aseguró.

“Se puede hablar, se puede decir lo que piensa” dentro de Morena, comentó y deseó buena suerte a Movimiento Ciudadano y agradeció que otras ofertas políticas se expresarán bien de él.

Asimismo, señaló que le fue entregado un informe con las conclusiones del partido respecto a las impugnaciones que presentó sobre las supuestas prácticas irregulares del proceso interno.

Sostuvo que éstas se hicieron porque no iba a permitir que en Morena hubieran ese tipo de acciones que consideró ilegales.

“En Morena su servidor trabajó más de 23 años, para que la transformación que hoy, que estamos viviendo, porque Morena representa las esperanzas de grandes en México, y por eso no guardamos silencio y hoy se reconoce que sí, que se van a sancionar, enhorabuena por eso”, dijo Ebrard.

“Yo les ofrecí [a sus seguidores] el siguiente nivel de la Cuarta Transformación y no voy a cambiar mis condiciones ni voy a cambiar de partido ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo”, abundó.

Agradeció a todas las personas que han acompañado su posición y la defensa de su línea política, ya que argumentó que no era traidor quien levanta la voz ante una práctica violatoria en los estatutos del partido, sino que debía de ser respetado.

“El oportunismo viene del silencio”, agregó.

“Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación es un politiquero, un arribista, un grillo; no puede llamarse político. La política es un noble oficio, es lo que nos permite servir a nuestros semejantes, es un imperativo ético, no es el quítate tú, porque quiero yo, se lucha por ideales, por principios, no por cargos”, indicó Ebrard.

“Celebro la decisión de @m_ebrard de seguir participando en el proceso histórico de la cuarta transformación. Siempre confié en que así sería, porque es un hombre de convicciones y valores. Su voz será muy importante también para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en @PartidoMorenaMx ¡Enhorabuena para Marcelo y todo su equipo! Morena es su causa y su casa”, escribió, minutos después, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, en sus redes sociales.