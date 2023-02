El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Martha Bárcena Coqui, ex Embajadora de México en Estados Unidos, ya estaba del lado del “conservadurismo”, mientras que Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que la ex diplomática le tiene “rencor”.

“Es el Día del Amor y la Amistad, entonces voy a ser cuidadoso en la respuesta. La ex Embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diría yo. Pero su gran objetivo no es la verdad, sino ver cómo me hace daño todos los días”, señaló el Canciller, cuestionado al respecto, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

Bárcena Coqui confirmó el 9 de febrero lo dicho por “Mike” Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos durante la Administración del Presidente Donald Trump, quien afirmó en una autobiografía que Ebrard Casaubón le pidió que se ocultara un acuerdo para poner en marcha el programa de devolución de migrantes “Quédate en México”.

Al respecto, el titular de la SRE comentó que durante el Gobierno de Trump se trató de imponer a México el tratado del “Tercer País Seguro” por diversas formas intimidatorias, como la imposición de aranceles comerciales, lo cual López Obrador no aceptó.

Al contrario, según señaló el Canciller, Bárcena Coqui habría pactado la implementación de la política del “Tercer País Seguro” si se pagaba a México por los migrantes que recibía, tal y como suscribió el Gobierno turco con la Unión Europea, lo que desencadenó la desconfianza hacia la ex diplomática.

“Salía yo a informarle al Presidente López Obrador cada paso que íbamos dando. Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultando la información al Presidente. No sería yo Canciller ahorita. Pero también se lo informamos al Senado antes de ir yo a Estados Unidos, fui al Senado de la República y les dije a los senadores: van a querer imponernos el tercer país seguro, para eso es el arancel. Necesitamos un acuerdo político, unánime, cosa que se logró, ahí están los documentos”, aclaró el titular de la SRE.

“Todo mandamos, todo informamos. ¿Qué se logró al final? No tuvimos los aranceles y no tuvimos el Tercer País Seguro. Ella, en cambio, ya les había dicho, nunca le tuve confianza a ella por eso y qué bueno que no se la tuve, porque ve lo que está diciendo ahorita y la ingratitud con el Gobierno que la nombró Embajadora en Washington, la Embajada más importante de México, ya les había dicho ella que sí al tratado este [Tercer País Seguro] siempre y cuando fuera como en Turquía”, acusó Ebrard Casaubón.

Asimismo, enfatizó que está orgulloso de formar parte de la Administración del Presidente López Obrador y de lo que se ha logrado con el Gobierno de Estados Unidos, en condiciones, según él, extraordinariamente difíciles.

López Obrador acusó a Bárcena Coqui de estar “en el bloque conservador”, además de que advirtió “que cada quien es responsable de su actos y la historia nos juzgará”.

Sin embargo, aseguró que no se arrepiente de haberla nombrado Embajadora en Washington, ya que señaló que cada quien es libre de tomar un camino, y que es “muchísimo mejor que la simulación, que la hipocresía”.

“¿Se arrepiente de haberla nombrado?”, le preguntó un reportero. “No, no, pero si está diciendo cosas, que no son cosas, pues no es más que ejercer el derecho de réplica [...] Es normal que se den estas cosas, son posiciones distintas, contrapuestas.

“¿La embajadora ya se definió ya por el conservadurismo?”, se le insistió. “Pues yo creo que sí, yo creo que están en ese bloque, con nosotros, no”, respondió. “¿Lo traicionó?, siguió cuestionando el periodista.

“No, no, es que cada quien es libre, aquí no se obliga a nadie, cada quien es responsable de su acto y la historia nos juzgará. Quien quiera tomar un camino, que lo siga, quien quiera tomar otro camino, es libre, es maravilloso eso, es muchísimo mejor que la simulación, que la hipocresía”, dijo López Obrador.

En entrevistapara el podcast de Univisión Reporta, conducido por León Krauze, la ex diplomática mexicana expuso que hasta que apareció el libro de las memorias de Pompeo, “en donde yo simplemente ratifico que siempre se me engañó y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard y Pompeo, y [Kirstjen] Nielsen [ex jefa adjunta de gabinete de la Casa Blanca y ex secretaria de Seguridad Nacional, durante el Gobierno de Trump]”.

No obstante, a pregunta expresa de un asistente a la conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló a León Krauze de ser un adversario de su Gobierno y aseguró que sus entrevistas y reportajes son en contra de su Administración.

“No tiene ningún fundamento, es el derecho a manifestarse, la libertad de expresarse, pero no es más que una conjetura y quien la entrevista, como tú mismo lo están señalando, Leon Krauze es enemigo de nosotros, es adversario, para no exagerar, son de los que están molestos porque eran los predilectos del régimen anterior, del antiguo régimen. Entonces todo lo que reportan, todas sus entrevistas, como sucede en México en la mayoría de los medios es en contra de nosotros”, dijo.

EX EMBAJADORA DE MÉXICO EN EU NIEGA HABER ACEPTADO EL “TERCER PAÍS SEGURO”

Luego de las declaraciones de Ebrard, la ex Embajadora de México en Estados Unidos, replicó en su cuenta de Twitter que ella dijo la verdad y desmintió al Canciller mexicano respecto a que ella aceptó el acuerdo del “Tercer País Seguro”.

“Ni calumnia, ni rencor, ni ingratitud. Mentiras de nuevo respecto al acuerdo de Tercer País seguro. Miente @m_ebrard de nuevo. Sabe que yo paré la negociación del acuerdo de tercer país seguro en el Departamento de Estado”, tuiteó Bárcena Coqui.

“Siempre estaré agradecida con el presidente @lopezobrador por la confianza al nombrarme Embajadora ante el gobierno de EU. Y ahí cumplí con honor y con la verdad [...] Justamente porque fui embajadora ante Türkiye (Turquía) siempre me opuse al acuerdo de tercer país seguro. Quédate en México es diferente y fue lo que aceptó”, indicó la ex diplomática.

“Como dice el Presidente no es falta de respeto ni rijoso decir la verdad. Y yo dije la verdad respecto a Quédate en México [...] Nunca acepté el acuerdo de tercer país seguro. @m_ebrard miente. En el Departamento de Estado en junio de 2019 fui yo quien paré la negociación que los estadounidenses querían imponernos. La mentira es el único recurso de Ebrard y la impulsan sus paleros [...]”, agregó Bárcena Coqui.