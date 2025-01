Nacional | Economía

Ebrard atribuye pérdida de 405 mil empleos formales en México, a incertidumbre generada por Trump

El titular de la Secretaría de Economía precisó que si Trump hablaba de tarifas y aranceles, México no podía responder, porque todavía no asumía la Presidencia de Estados Unidos, y aún no había impuesto nada, por lo que habría que esperar