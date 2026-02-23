Ebrard celebra golpe al CJNG y sector empresarial respalda ofensiva contra ‘El Mencho’

Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía, celebró la captura y muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y la calificó como una demostración de la fortaleza de las instituciones mexicanas, al tiempo que el sector privado respaldó la acción y evaluaba las afectaciones económicas en al menos 20 estados del País.

”Demuestra la fortaleza del Ejército Mexicano, del Estado mexicano. Demuestra que en nuestro País se está haciendo cumplir la ley y le abre muchas perspectivas a México muy favorables para nuestra vida cotidiana”, afirmó Ebrard al término de la ceremonia de presentación de la plataforma Innova Fest 2026.

Añadió que funcionarios de Estados Unidos le hicieron llegar su reconocimiento y felicitación a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la operación.

Durante el mismo evento, Ebrard Casaubón solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de los integrantes de las Fuerzas Armadas caídos durante los operativos de captura de “El Mencho”.

En el mismo foro, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que la acción refuerza la colaboración bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, aunque subrayó que persisten pendientes estructurales.

“Cómo ciudadanos lo que le pedimos a la autoridad es que nos den las condiciones para que tengamos seguridad, justicia y paz, que podamos circular libremente por todo el País sin ser víctimas de un delito”, expresó.

Medina Mora también llamó a Estados Unidos a incrementar sus acciones contra el tráfico de armas hacia México, citando datos del Secretario de la Defensa Nacional, en el sentido de que el 80 por ciento de las armas confiscadas en operativos provienen de ese país.

Respecto a las afectaciones derivadas de las reacciones del CJNG tras los operativos, Medina Mora precisó que al menos 20 entidades federativas registraron impactos que continuaban en proceso de evaluación, con empresas en Jalisco operando bajo esquemas de trabajo remoto como medida preventiva.

Sin embargo, descartó que las acciones de grupos criminales se extendieran sobre la población civil y proyectó un retorno a la normalidad en escuelas, comercios e industrias a partir del 24 de febrero.

”Hubo afectaciones en 20 entidades, algo que no se había visto”, destacó, quien recordó que en 2015 se registraron bloqueos y hechos de violencia similares, pero sin la captura del capo.

Alejandro Malagón, presidente nacional de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, indicó que el sector industrial no reportó afectaciones graves más allá de medidas precautorias adoptadas para proteger a civiles.

El único sector con impactos significativos fue el del transporte, que registró pérdidas por quema de vehículos.

”La Cámara del Transporte fue la que se vio afectada por todos los camiones que se quemaron y eso tiene consecuencias económicas, de un paro que tienes en ese momento”, detalló Malagón, quien precisó que entre los bienes dañados se encontraba una unidad con 40 automóviles en su interior.

La Concamin trabajaba en la elaboración de un balance definitivo de las afectaciones y en el restablecimiento de la cadena de suministros nacional.

En el ámbito arancelario, tanto Ebrard Casaubón como Medina Mora destacaron que una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró inconstitucionales los aranceles impuestos por la administración del Presidente Donald Trump, permitiría reducir de 25 a 15 por ciento la tasa aplicable a exportaciones mexicanas que no cumplen con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

No obstante, Medina Mora advirtió que la reducción también beneficia a competidores comerciales de México, como China y Vietnam, por lo que llamó a acelerar la revisión del T-MEC para garantizar arancel cero a los productos con reglas de origen cumplidas y a negociar la eliminación de los aranceles correspondientes a los sectores automotriz, acerero, aluminero y cuprífero establecidos bajo la sección 232 de la legislación comercial estadounidense.