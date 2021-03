Ebrard confirma que EU entregará a México 2.5 millones de dosis de vacuna de AstraZeneca

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó este jueves que son ciertas las versiones periodísticas de que el Gobierno de Estados Unidos cederá a México, al menos 2.5 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 de AstraZeneca.

”Me consultan si es veraz que hay un acuerdo de vacunas con EU en seguimiento a la conversación entre los presidentes López Obrador y Biden. Sí, es correcta la información. Mañana a las 9 am les doy los detalles porque todavía estamos trabajando en ello. Buenas noticias!”, señaló el canciller mexicano en su cuenta de Twitter.

Este mismo día, tanto el diario estadounidense The Washington Post, como la agencia británica Reuters afirmaron que el Gobierno encabezado por Joe Biden enviará a territorio mexicano 2.5 millones de dosis excedentes de vacunas contra SARS-CoV-2, desarrolladas por AstraZeneca-Oxford.

Según ambos medios, basados en dichos de funcionarios estadounidenses de alto nivel -que declararon en anonimato-, el acuerdo estaría basado en la cooperación de México para contener un aumento de la migración en la frontera, y que este no se trata de un intercambio de vacunas a cambio de reprimir migrantes, sino de encontrar una manera de atender la afluencia récord de adolescentes y niños centroamericanos que intentan cruzar a EE.UU.

”El virus no tiene fronteras [...] Sólo podemos superar el virus si ayudamos a nuestros socios globales”, indicó uno de los funcionarios estadounidenses de alto nivel, quien agregó que el plan de compartir las vacunas, que aún no está concluido, no afectaría las metas del presidente Biden de tener suficientes dosis para todos los adultos de EE.UU. al final de mayo.

Dos funcionarios más le dijeron a Reuters que las vacunas serían entregadas prontamente luego de que se complete el acuerdo, pero declinaron dar un cronograma específico. La farmacéutica británica AstraZeneca tiene millones de su fármaco en desuso en sus instalaciones en Estados Unidos -donde aún no ha sido aprobada para su uso de emergencia-, y dijo que para abril tendría unas 30 millones de dosis.

Las vacunas que EE.UU. entregará, están listas para su uso una vez que lleguen a los respectivos países. Bajo el acuerdo, Estados Unidos compartiría las dosis con México y Canadá, con el entendido de que las naciones pagarán con dosis de vuelta a finales de este año, indicó uno de los funcionarios a la agencia británica.

Ebrard Casaubón adelantó que el Gobierno de Estados Unidos informaría el próximo viernes 18 de marzo, respecto a la cesión a México de vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford.

“El viernes vamos a tener una respuesta y ese día daremos los detalles pero diría yo que tenemos un buen avance. Las características, cifras, disposiciones la sabremos hasta el día viernes”, comentó el canciller mexicano, el pasado 17 de marzo, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

Cuestionado por reporteros respecto a cuántas vacunas anti Covid-19 pidió México a EE.UU., el funcionario federal respondió que se solicitó el mayor número posible. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que llevó tiempo la respuesta por parte de Estados Unidos sobre la cesión.

“Todo esto es lo que nos da la garantía para avanzar. Yo sí he hecho el compromiso y estoy seguro que vamos a cumplir porque nos están ayudando farmacéuticas y gobiernos, es muy importante que tenemos buenas relaciones”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano.

“Nos está ayudando Rusia, China, India, también los de Unión Europea, porque la vacuna Pfizer se está produciendo en Bélgica, y hay países, asociaciones de países que no quieren que salgan las vacunas de sus naciones, y en el caso de Pfizer se permite que vengan las vacunas a México”, aseveró el político tabasqueño.

Hasta el momento, al menos 17 países han suspendido la aplicación de de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford, y ya autorizada para su uso de emergencia en más de 70 naciones.

Ello ante el temor de que tras dicha inoculación se formen coágulos en la sangre, luego de que se presentaran casos de trombo embolias en personas inmunizadas. Sin embargo, tanto el Gobierno de Reino Unido, como la Agencia Europea del Medicamento (EMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la empresa británica, han defendido la seguridad de la vacuna anti Covid-19.

El pasado 4 de enero, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó el uso de emergencia en México de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), desarrollada por el grupo británico AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford.

DECENAS DE MILLONES DE VACUNAS DE ASTRAZENECA RETENIDAS EN EE.UU.

El pasado 12 de marzo, el diario The New York Times informó que decenas de millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca/Oxford están inactivas en instalaciones de fabricación en EE.UU., a la espera de los resultados de su ensayo clínico en el país, mientras las naciones que ya la han autorizado “ruegan” por acceder a ellas.

El mismo rotativo afirmó que el destino de dichas dosis es objeto de un “intenso” debate entre la Casa Blanca y funcionarios de salud federales, así como AstraZeneca, mientras que algunos argumentan que el Gobierno debería dejarlas ir al extranjero, donde son necesitadas desesperadamente, mientras que otros funcionarios no están dispuestos a renunciar a las dosis, según altos funcionarios de la Administración de Joe Biden.

Aproximadamente 30 millones de dosis se envasan actualmente en las instalaciones de AstraZeneca en West Chester, Ohio.

Emergent BioSolutions, una empresa de Maryland que AstraZeneca ha contratado para fabricar su vacuna en EE.UU, también ha producido suficiente vacuna en Baltimore para decenas de millones de dosis más, señaló el NYT.

“Pero aunque la vacuna de AstraZeneca ya está autorizada en más de 70 países, según un portavoz de la compañía, su ensayo clínico en Estados Unidos aún no ha informado de resultados y la compañía no ha solicitado la autorización de uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos [FDA, en inglés]”, agregó el rotativo.

Según el mismo diario, AstraZeneca ha pedido a la Administración de Biden que le permita enviar las dosis estadounidenses a la Unión Europea, donde no ha cumplido con sus compromisos de suministro originales. Sin embargo, el Gobierno de EE.UU., por ahora, ha denegado la solicitud, dijo un funcionario al NYT.

Un día antes, el 11 de marzo, el presidente Biden prometió habría dosis suficientes para todos los adultos estadounidenses. Las vacunas que sí están aprobadas actualmente por la FDA -Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson- han marginado aún más a la vacuna de AstraZeneca, indicó el NYT.

“Si tenemos un excedente, lo compartiremos con el resto del mundo”, dijo Biden a los periodistas el miércoles 10 de marzo, hablando en general sobre el suministro de vacunas de EE.UU. “Vamos a empezar asegurándonos de que los estadounidenses sean atendidos primero”, agregó el mandatario de Estados Unidos.