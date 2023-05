El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuestionó a gobernadores de Morena por promover a otros aspirantes presidenciales del partido, como Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, mientras ocupan cargos públicos.

Al terminar la entrega de su doctorado honoris causa, otorgado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) A.C, el funcionario federal comentó que algunos mandatarios estatales se contraponen a lo que marca el partido y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a no interferir en el proceso para elegir al candidato presidencial por Morena.

El canciller puso como ejemplo el caso de Martha Delgado Peralta, quien renunció a su cargo como titular de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para coordinar la campaña presidencial de Ebrard Casaubón.

“¿Cómo no puedes ser coordinador o coordinadora de una campaña? Si quieres coordinar, si tú quieres coordinar una campaña, pues pídete una licencia, está bien, pero pues hay que irse. Martha Delgado [Peralta] me dijo ‘yo quiero coordinar tu campaña. No se puede aquí. Me voy’. Eso se vale, lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas ¿no?”, declaró el titular de la SRE.

No obstante, Ebrard Casaubón enfatizó que la mayoría de los gobernadores militantes de Morena se han comportado conforme a su cargo y no han intervenido en el proceso para elegir al candidato presidencial de dicho partido.

“Las y los gobernadores de los estados, por lo menos en la mayor parte de los casos que yo he estado o visitado, se han comportado, pues digamos, de acuerdo a la investidura que tiene un gobernador o gobernadora, que es: no formas parte de un proceso interno de un partido en el ejercicio de tu cargo”, comentó el canciller.

En respuesta, Sheinbaum Pardo descartó que hubiera “dados cargados” o una “cargada” de algunos gobernadores, presidentes municipales, legisladores u otros funcionarios, militantes de Morena, para algunos aspirantes a la candidatura presidencial, ya que, según dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, todo son “libres expresiones”.

“No creo que sean dados cargados. Tienen libre opinión de manifestar su opinión, eso no quiere decir que estén cargando a una u otra persona. Hay gobernadores que han dicho ‘yo apoyo a esta persona’; gobernadores que han dicho yo apoyo a esta otra persona’, señaló Sheinbaum Pardo.

“Gobernadores que dicen no, ‘yo apoyo a todos’. Lo importante es que haya invitación a todas y a todos, y, al mismo tiempo, que de nadie se utilicen recursos públicos, porque siempre hemos estado en contra de ello: son libres expresiones”, agregó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Sheinabum Pardo admitió que había opiniones de un gobernador, de un presidente municipal o de un diputado, que tienen mayor inclinación por una u otra persona, pero que aún así tenía que haber una actitud institucional frente a todos los que sean invitados por cualquier servidor público a los estados.

En tanto que, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, dijo en entrevista para el diario El Universal, reclamó que no a todos los aspirantes a la candidatura de Morena los reciben los gobernadores y a otros les hacen actos de 15, 20 o 30 mil personas, acción que calificó como “descarado”, por lo que aseguró no había un piso parejo.