Marcelo Ebrard definirá este 13 de noviembre si renuncia a su militancia en Morena y se postula como candidato externo a la Presidencia de la República, por el partido Movimiento Ciudadano.

El ex Secretario de Relaciones Exteriores informó el viernes que este lunes daría a conocer sus definiciones respecto al proceso electoral de 2024, luego de que Morena no resolvió su impugnación contra la elección de Claudia Sheinbaum como “coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”, así como virtual candidata presidencial de Morena, el Partido Verde Ecologista Mexicano y el Partido del Trabajo.

“El próximo lunes a las 10 horas les comparto por esta vía mis consideraciones respecto al 2024 y las tareas hacia adelante. Tengan muy buen fin de semana”, escribió el también ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en su cuenta de X.

Este domingo, Movimiento Ciudadano efectuará el registro de sus aspirantes presidenciales, por lo que podría incluirlo como candidato externo. El pasado 9 de noviembre venció el plazo de 30 días que Ebrard había dado para que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena respondiera a su impugnación del proceso interno.

El 7 de noviembre, Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, consideró que Ebrard tomaría la decisión de irse o no a Movimiento Ciudadano, independientemente de la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido, sobre supuestas anomalías en el proceso interno, además de que confió en que el ex Canciller ayudaría a que siguiera el proyecto de la llamada “Cuarta Transformación”.

“Creo que no van a tomar sus decisiones en función de qué tanto ha avanzado la impugnación en la Comisión. No creo que tenga que ver, yo creo que es una decisión que debe tomar Marcelo Ebrard y que, como yo he insistido, estoy seguro que Marcelo se va a quedar a seguir contribuyendo a lo que está ocurriendo en nuestro país, a la Cuarta Transformación, que apenas lleva cinco años en el Gobierno”, afirmó el dirigente nacional de Morena.

“Una perspectiva histórica, pues, todo lo que nos falta es un buen periodo. Así que, todavía hay mucho por hacer [...] Nosotros respetamos mucho a Marcelo Ebrard y le reconocemos toda la aportación que ha tenido tan valiosa a este proceso histórico de transformación. De ninguna manera Morena, su partido, le haría una cosa así.

“Está dentro de los plazos, la Comisión no está haciendo nada que esté fuera de lo normal. Pero no, yo niego categóricamente que estemos haciendo algún tipo de falta de atención a su impugnación.

“Ellos [en la Comisión] funcionan de manera independiente, dentro de los plazos que tienen sus reglas. Están dentro de los plazos que ellos tienen permitidos para realizar este tipo de dictámenes sobre impugnaciones”, añadió Delgado Carrillo.