Ebrard defiende estadía de su hijo en residencia de Embajada mexicana en Londres

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, admitió que su hijo vivió aproximadamente seis meses en la residencia de la Embajada de México en el Reino Unido durante 2021, y rechazó que ello constituya un abuso o un uso indebido de recursos públicos.

El funcionario federal explicó que la estadía se originó a partir de una conversación con Josefa González-Blanco, quien se desempeñó como Embajadora de México ante el Reino Unido hasta enero de 2026, y que fue ella quien le ofreció alojar a su hijo para que pudiera asistir a cursos durante la pandemia de Covid-19.

“Tuve una conversación con Josefa, quien había sido designada Embajadora, y le dije: ‘Oye, va a estar por allá mi hijo porque quiere hacer unos estudios y yo tengo muchas reservas’, porque estábamos en plena pandemia, y me dijo: ‘Mándamelo a la residencia’”, narró Ebrard.

El entonces Secretario de Relaciones Exteriores indicó que en aquel momento concentraba sus esfuerzos en gestionar la adquisición de vacunas contra el Covid-19 para México, y que su hijo —quien estudió psicología y medicina y tiene interés en la neurociencia— argumentó que de no viajar perdería una oportunidad académica.

Según Ebrard Casaubón, el joven terminó por regresar al País porque las clases se impartieron en modalidad virtual a través de Zoom.

El Secretario negó cualquier irregularidad en el episodio y lo atribuyó a la preocupación de un padre por la salud de su hijo en el extranjero durante la emergencia sanitaria.

“No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la procuración de un papá por un hijo, no usamos ningún recurso indebidamente”, señaló.

Agregó que su hijo organizó una exposición artística en la sede diplomática con el propósito de atender problemas de salud mental en la comunidad local durante la pandemia.

Ebrard también respondió a las críticas periodísticas respecto al caso y las calificó de mezquinas.

“Las personas que lo promueven saben la entrega de toda la Cancillería mexicana, y para empezar de tu servidor, por traer a México el equipo, las vacunas”, afirmó.

Reiteró su agradecimiento a González-Blanco por haber acogido a su hijo “como si fuera de su familia” durante la contingencia sanitaria.