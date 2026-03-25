Ebrard defiende que México imponga aranceles a China; ‘el piso está muy disparejo’, señala

“El acero chino está costando, la tonelada, 150 dólares a México. Y, haciendo todas las pruebas, habidas y por haber con la industria está asentada aquí en Monterrey, llegamos a la conclusión de que no están pagando los mismos impuestos o tienen un subsidio de garantía muy grande. O sea, los costos pueden variar bastante”, destacó.

Durante la 82° Asamblea anual de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, el funcionario federal recordó que los aranceles serán aplicados en la industria textil y calzado, así como en el acero.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió la postura del gobierno mexicano para imponer aranceles a China, pues hay condiciones desfavorables para la industria.



Piso parejo en aranceles

Aclaró que la imposición de aranceles se consideró, pues se busca ampliar el mercado.

“Lo mismo los vehículos, son precios abajo de inventario. O sea, vas a quebrar a cualquier empresa, no importa cuál sea, porque tu precio de salida es menor a lo que le cuesta al señor de enfrente abrir su tienda. Entonces, pusimos aranceles para que el piso, que está muy disparejo, a favor, de estas empresas empiece a emparejarse. Ese es un derecho que México tiene. Nosotros no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país”, declaró Ebrard.

“Bueno, ellos también lo han hecho. O sea, el que tú subas un arancel es algo legítimo, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio. Entonces, lo que yo no estaría de acuerdo con su comunicado es que no podamos mover aranceles”.



Aprueban aranceles para Asia

En diciembre, el Congreso concretó el aumento de aranceles a productos de Asia previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y envió de regreso el dictamen al Poder Ejecutivo, para que sea publicado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El aumento de aranceles fue aprobado por 76 votos de los legisladores de Morena y el Partido Verde Ecologista de México. Como ocurrió en la Cámara de Diputados, el PT, aliado de la coalición morenista, se abstuvo en su votación, junto con PAN y PRI. La única bancada que rechazó la reforma fue Movimiento Ciudadano.

La ley modifica las cuotas del impuesto a la importación sobre productos específicos que ingresan al mercado mexicano. Impactará principalmente en sectores como el automotriz, el textil y el siderúrgico.

Estos aumentos de impuestos se aplicarán a partir del 1 de enero, cinco meses antes de que inicie de manera oficial la revisión del T-MEC.

La reforma se da en medio de la presión -principalmente con el aumento de aranceles- que ha ejercido el Presidente estadounidense Donald Trump hacia México y otras naciones desde su llegada al cargo en enero pasado.

La iniciativa sostiene que es necesario ajustar aranceles en sectores cuya competitividad ha sido erosionada por la disponibilidad de mercancías importadas que no reflejan los costos reales.

El cálculo del gobierno mexicano es que con estos ajustes crecerá el valor de importaciones en 51 mil 910 millones de dólares, es decir 8.3 por ciento del total importado en 2024.