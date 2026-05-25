Ebrard descarta acuerdo exprés en revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), descartó que las negociaciones bilaterales con EU para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) concluyan de forma acelerada antes del 1 de julio próximo, fecha marcada como la oficial para dicha revisión.

En conferencia de prensa, Ebrard Casaubón señaló que el objetivo de los trabajos bilaterales es alcanzar la mejor posición comercial posible para México, incluso si las conversaciones se extienden más allá del plazo establecido. “No estoy previendo que tengamos una conclusión fast track, sino que nos va a tomar algunas semanas. Vamos a ver. Lo sabremos quizás hacia el fin de la semana”, adelantó el funcionario federal.

El secretario de la SE precisó que la revisión abarca temas complejos que van más allá de los aranceles impuestos por EU e incluye asuntos financieros, de propiedad intelectual y de comercio digital, entre otros. “Nosotros no tenemos prisa, pero tampoco podemos arrastrar los pies, porque el no avanzar podría generar mucha incertidumbre. Entonces, nosotros planteamos que hubiese conversaciones formales antes del primero de julio”, acotó Ebrard Casaubón.

Esta semana se prevé la visita a México de una delegación de funcionarios y empresas estadounidenses, encabezada por Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR). Las conversaciones formales con Canadá se registrarán una vez que EU concrete trabajos bilaterales con dicho país y concluya las conversaciones previas con México.

En ese contexto, Sergio Gómez Lora, representante de la oficina del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Washington, advirtió que, independientemente del resultado de la revisión de 2026, el T-MEC continuará vigente hasta 2036. Explicó que el tratado tiene una vigencia de 16 años a partir de su entrada en vigor en 2020, y que las partes podrán renovarlo en cualquier momento dentro de ese período. “Pase lo que pase, habrá T-MEC hasta el 2036. Si no se renueva en 2026, se puede renovar en cualquier momento de los próximos 16 años. Va a haber revisiones anuales, pero no debe renovarse durante la revisión anual; sería lo más sensato”, declaró Gómez Lora durante el Summit “Decisiones Empresariales en un Entorno de Alta Incertidumbre”, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El representante del CCE identificó como el principal reto de la negociación los aranceles que pagan una tercera parte de las exportaciones mexicanas a EU, particularmente en los sectores automotriz, de acero y aluminio. Por su parte, Arturo Sarukán, ex embajador de México en EU, consideró que el factor determinante en la negociación del T-MEC será la cooperación mexicana en la lucha contra el crimen organizado. “Este tema coloca la relación México-Estados Unidos en el peor momento que ha vivido desde 1985”, afirmó Sarukán, quien señaló que el entorno actual combina una enorme volatilidad geopolítica con un choque entre las políticas exteriores de ambos países.

En paralelo, el sindicato automotriz estadounidense (UAW, por sus siglas en inglés) presentó tres demandas ante las próximas negociaciones: producir en EU lo que se vende en ese mercado, garantizar derechos laborales reales y aplicar estándares rigurosos en todas las fronteras. Shawn Fain, presidente del UAW, y otros líderes sindicales se reunieron para debatir los cambios que la organización exige en un acuerdo actualizado. El sindicato destacó las disparidades en la producción y venta de vehículos: mientras EU fabrica 61 automóviles por cada 100 que vende dentro de sus fronteras y Canadá produce 65 por cada 100, México manufactura 249 por cada 100 vendidos en su territorio.

La UAW señaló que los bajos salarios en México han propiciado el traslado de empleos manufactureros al sur de la frontera, en detrimento de los trabajadores y las comunidades estadounidenses, y que la aplicación del mecanismo de respuesta rápida del T-MEC para atender infracciones laborales ha resultado débil o ha producido soluciones insuficientes. El sindicato planteó además la posibilidad de que EU se retire del tratado si no se atienden sus exigencias.

A pesar de la incertidumbre en torno a la revisión, la Inversión Extranjera Directa (IED) en México alcanzó un monto récord de 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que representó un aumento anual de 10.4 por ciento respecto al mismo período de 2025. La reinversión de utilidades registró el mayor dinamismo, con un incremento de 33.5 por ciento y un monto de 22 mil 222 millones de dólares. EU fue el mayor inversionista en México, con 10 mil 210 millones de dólares, un alza de 23.6 por ciento respecto al primer trimestre del año anterior. En conjunto, cinco países —EU, España, Australia, Japón y Canadá— representaron el 73.5 por ciento de la IED total recibida por México en dicho período.

“El mercado, primordialmente las empresas de Estados Unidos, España y los países que acabo de describir, Australia, Japón, Canadá, están apostando o han resuelto que la economía mexicana va a tener una participación cada vez mayor respecto principalmente al mercado más grande del mundo que es Estados Unidos”, señaló Ebrard Casaubón, quien interpretó los datos de IED como una señal de confianza de los inversionistas en la posición comercial de México de cara a la negociación en curso.