Ebrard descarta que T-MEC no siga adelante, pese a declaraciones de Trump

El Secretario de Economía Marcelo Ebrard, aseguró que no existen señales oficiales que indiquen que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) vaya a terminarse, pese a las declaraciones del Presidente Donald Trump, sobre una posible finalización del acuerdo comercial.

“En términos del proceso de revisión del Tratado, hasta este momento no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante. Me parece que el escenario que vamos a tener [es que] estamos en la ruta”, declaró durante una conferencia de prensa en Cuernavaca, Morelos.

Según las reuniones que la Secretaría de Economía estableció con sus interlocutores en Estados Unidos durante la semana previa, no se presentaron señales de una posible finalización del acuerdo, como insinuó el Presidente Trump.

“Mi última reunión fue la semana pasada, con mis interlocutores, y yo veo que vamos en camino a la revisión”, expresó.

En el Senado de Estados Unidos se discute actualmente los comentarios del sector privado respecto al T-MEC, mientras que en el caso de México será en enero de 2026 cuando se presenten las evaluaciones ante el Senado.

Ebrard acotó que México mantiene la mejor posición relativa respecto a la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos.

”Lo que ha logrado México, lo que ha logrado nuestra Presidenta, que a veces no valoramos, es la mejor posición relativa en todos los países. No quiere decir que sea el mundo ideal. A mí me gustaría que el tomate no tuviera el 17 por ciento [de arancel], pero quiere decir que es el mejor de todo lo demás”, señaló Ebrard Casaubón.

Respecto a la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Washington este 5 de diciembre, consideró que el tema principal sería el futbol y no necesariamente el futuro del T-MEC.

Durante el segundo día de audiencias auspiciadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, previas a la revisión del T-MEC en 2026, organizaciones del sector privado estadounidense presentaron quejas sobre reformas recientes en México que, según ellas, socavan compromisos del país bajo el tratado comercial regional.

Diversos grupos empresariales expresaron desacuerdo con las reformas de 2024 al Poder Judicial y la que desapareció los reguladores autónomos.

”Las recientes reformas constitucionales de México plantean importantes obstáculos a la independencia judicial y la autonomía regulatoria, además de amenazar con socavar la transparencia, la imparcialidad y la protección judicial de los inversionistas de EU”, dijo Neil Herrington, vicepresidente para las Américas de la US Chamber of Commerce, que congrega a más de 3 millones de miembros.

El sector privado estadounidense dejó claro su apoyo al T-MEC y su deseo de que México, Estados Unidos y Canadá acuerden su prórroga hasta 2042, pero expresó que las reformas en México aumentan la incertidumbre para las empresas estadounidenses y sus inversiones en territorio mexicano.

”Las recientes reformas judiciales de México aumentan aún más la incertidumbre para los inversionistas estadounidenses, lo que hace que unas protecciones sólidas [en el T-MEC] sean aún más cruciales para las empresas”, afirmó Alice Slayton Clark, vicepresidenta del Consejo Estadounidense para Negocios Internacionales.

Los grupos empresariales también se quejaron por la reforma energética de 2024 que revirtió la apertura en el sector y que consigna el trato preferencial a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

”En el sector energético, las empresas de EU siguen enfrentándose a un trato injusto, compitiendo con las operadoras estatales mexicanas”, declaró Brad Wood, director principal para política comercial y de innovación del National Foreign Trade Council.

En ese contexto, el Consejo Mexicano de Negocios, el Business Roundtable de Estados Unidos y el Business Council of Canada advirtieron en una declaración conjunta que resulta necesario extender y fortalecer el T-MEC.

”Desde la entrada en vigor del T-MEC, la actividad económica transfronteriza ha aumentado, impulsando el crecimiento, la generación de empleo y la competitividad en los tres países. De cara a la próxima revisión conjunta, instamos a los tres Gobiernos a trabajar de manera expedita para extender y fortalecer el T-MEC”, señalaron.

Las principales organizaciones agrícolas de Estados Unidos urgieron a la administración Trump a prorrogar hasta 2042 la vigencia del tratado, considerando que ambos mercados son claves para la competitividad global de su industria.

”Los productores estadounidenses de maíz son competitivos a nivel mundial gracias a la alianza trilateral en América del Norte. Nuestro éxito se debe al T-MEC”, dijo Jed Bower, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Maíz.

El T-MEC, que entró en vigor en 2020, tiene integrada una cláusula que obliga a los tres Gobiernos a revisar el acuerdo cada seis años para poder extender su vigencia automática de 16 años; de encontrarse acuerdo entre los tres países, la fecha de expiración del T-MEC se prorrogaría de 2036 a 2042.

Según Diego Marroquín, experto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, si el T-MEC se debilitara o se dejara caducar en 2036, “los costos se sentirían de inmediato: las cadenas de suministro se fracturarían, los fabricantes de autos, la industria aeroespacial, la agrícola y la avanzada enfrentarían mayores costos y más retraso”.