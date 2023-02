MÉXICO._ El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón descartó la mañana de este domingo que la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pedir a Estados Unidos que quite el bloqueo económico a Cuba genere tensión entre el Gobierno de Joe Biden y el mexicano.

En entrevista desde el aeropuerto de Campeche, después de haber despedido al Presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el Canciller dijo así: México y Estados Unidos son “aliados”, pero que no tienen “intereses idénticos”, por lo que el Gobierno mexicano impulsará que se quite el bloqueo económico en Cuba.

“No creo [que generé tensión]. México ha guardado esta postura desde 1962, entonces voy a decirlo así, México y Estados Unidos somos aliados, pero no tenemos intereses idénticos”, dijo en el encuentro con medios de comunicación.

“¿Qué pensamos? Lo que propone el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador. Ya dejemos atrás el pasado, levántese ese tipo de bloqueos y tratemos de crear una convivencia fraterna en las Américas”, expresó el Canciller.

Asimismo, Ebrard mencionó que por la buena relación que existe con el Gobierno de Estados Unidos no esperaría que el impulsar levantar el bloqueo cambie esa relación. “Que un país le debe decir a otro que hacer, es lo que no coincidimos. Yo veo una muy buena relación con Estados Unidos, no esperaría que eso cambie y también tenemos muy buena relación con Cuba como la tenemos con Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras y Chile”, expresó.

Ayer, el Presidente López Obrador, al encabezar la “Reunión Bilateral México-Cuba, Salud IMSS-Bienestar”, en el estado de Campeche, reiteró su apoyo para encabezar una lucha con otros países para la eliminación del bloqueo comercial que mantiene Estados Unidos.