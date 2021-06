Ebrard ‘no ve’ escenario para que Estados Unidos quite restricciones a frontera común con México

MÉXICO._ Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó este martes 29 de junio que es probable que el Gobierno de Estados Unidos mantenga, durante tiempo indefinido, la restricción a viajes terrestres no esenciales en su frontera con México, misma que mantiene cerrad desde el 21 de marzo del 2020, como medida preventiva ante la pandemia del Covid-19.

“Es probable que esa restricción a viajes no esenciales se mantenga (...). Lo que México está planteando es que conforme avanza la vacunación en ambos lados de la frontera, el criterio para determinar qué restricciones y actividades van a considerar esenciales y cuáles no, vaya cambiando”, dijo el canciller mexicano.

En videoconferencia desde Italia, donde participó en la cumbre de Ministros del G20, el funcionario federal recordó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ambas de Estados Unidos, evalúan los días 21 de cada mes, las restricciones en su frontera con México.

“Yo no esperaría que de pronto un 21, por decir algo, el 21 de julio nos digan que ya no hay restricciones, eso no lo veo como un escenario (...) Vamos a tener que ir ciudad por ciudad, caso por caso, mesa a mesa de trabajo, para que las actividades consideradas no esenciales se vayan reduciendo en número y, por lo tanto, tengamos una situación más próxima a la normalidad en algunas de las ciudades de la frontera”, agregó.

Por éxito de vacunación en Baja California, Ebrard solicitará a Estados Unidos reapertura de la frontera: AMLO

Apenas el pasado 25 de junio, durante el evento de la inauguración del primer cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Tecate, como parte de su gira por Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que le dio indicaciones a Ebrard Casaubón, para que hablara con el gobernador de California respecto a la reapertura de la frontera común.Ese mismo día, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, informó, que toda la población mayor de 18 años de edad del estado de Baja California, ya había sido inmunizada contra la COVID-19, con las dosis de Johnson & Johnson -desarrolladas por la farmacéutica Janssen- donadas por el Gobierno de Estados Unidos.“Nosotros hoy traemos el informe final que nos dice que está totalmente vacunada la población contra el COVUD-19 en Baja California convirtiéndose así en la primera entidad que recibe la vacunación de los mayores de 18 años en toda la población”, dijo la titular de la SSPC Federal, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

Ebrard y Mayorkas acuerdan acelerar vacunación en frontera común para reapertura

El 15 de junio, Alejandro Mayorkas, titular del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), se reunió con Ebrard Casaubón y Rodríguez Velázquez, titulares de la SRE, así como de la SSPC, respectivamente, para dialogar respecto, entre otros temas, a la reapertura, lo antes posible, de la frontera común.En la reunión también participaron, altos mandos de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, además de la Guardia Nacional, así como con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez.

“Buena reunión a partir de coincidencias en economía, frontera, migración y seguridad”, escribió, tras la reunión con el funcionario estadounidense, el canciller mexicano, en su cuenta de la red social Twitter.

“Le compartí a Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el objetivo de acelerar vacunacion (sic) en frontera norte para alcanzar la normalidad lo más pronto posible. El Secretario señaló que facilitar comercio, turismo y viajes es su prioridad. Coincidimos”, dijo Ebrard Casaubón, en otro tuit.

AMLO recibe a Kamala Harris; México y EU firman memorámdum para migración

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió, el 8 de junio, a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en el Palacio Nacional ubicado en la capital de la República.

Durante la ceremonia de recepción, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para promover el desarrollo en los países del Triángulo Norte de Centroamérica y así ayudar a mitigar la migración hacia el norte.

El acuerdo se signó en el marco de una visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México, donde sostuvo una reunión con el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, en la que se abordaron temas bilaterales como la economía, cooperación para la seguridad, así como el desarrollo en el sur de México y Centroamérica.

La Presidencia de la República señaló, en un comunicado, que el encuentro tuvo avances en temas como la atracción de inversión extranjera a México, la atención a las causas principales de la migración, y la protección a derechos humanos y laborales en ambos países.

“La reunión entre ambos mandatarios se traduce en avances como la puesta en marcha de nuevos mecanismos de cooperación económica de alto nivel; el fortalecimiento y atracción de inversión extranjera a México; la atención a las causas estructurales de migración en la región; la protección de derechos humanos, particularmente de las personas migrantes; y el impulso de los derechos laborales en México y Estados Unidos”, indicó.

La Presidencia mexicana agregó que ambas delegaciones pactaron acciones adicionales para fortalecer la confianza y facilitar inversiones estadounidenses en el País, especialmente en el sur.

Aunado a ello, ambos gobiernos destacaron propuestas de proyectos de infraestructura en el Istmo de Tehuantepec y una misión comercial de tecnologías ambientales.

Asimismo los dos países acordaron establecer un grupo especializado en combatir el tráfico y la trata de personas con la finalidad de desmantelar redes de contrabando de personas en México, además de que pactaron una reunión de alto nivel sobre cooperación en materia de seguridad.

Vacunas J&J, de una dosis, se aplicarán en 39 municipios fronterizos con EU: Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó, el 4 de junio, que con el lote de 1 millón de vacunas Johnson & Johnson contra la Covid-19, se inmunizaría a mexicanos de entre 18 y 40 años de edad, en 39 municipios de la frontera entre México y Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el canciller mexicano señaló que con dicha medida buscaban conseguir la apertura comercial de la frontera norte de México.

“Esa vacuna solamente necesita una dosis, su efectividad para prevenir enfermedad grave por Covid-19 de 85 por ciento y no requiere de ultracongelación”, dijo.

Ebrard Casaubón indicó que con las dosis que México conseguiría y las vacunas que Estados Unidos enviaría, se alcanzaría el 100 por ciento de la vacunación en la franja fronteriza.

El Canciller mexicano dijo, además, que se preveía inmunizar a un total de 2 millones 947 mil 733 personas de 18 a 40 años edad, en dichos municipios fronterizos.

“Por instrucciones del señor presidente, estas dosis van a ser utilizadas para vacunar a las personas de 18 a 40 años en la zona fronteriza de México con los Estados Unidos. Esta zona comprenderá 39 municipios que son los que colindan con los Estados Unidos”, anunció el funcionario federal.

“El propósito es que se agilice o acelere la reapertura de las actividades en la frontera entre México y los Estados Unidos, porque la razón por la cual esto no se ha podido hacer, es precisamente porque no tenemos los mismos estándares o la misma proporción de personas vacunadas”, agregó Ebrard Casaubón.

“Y pensamos que con esto habría ya todas las condiciones sanitarias para que Estados Unidos pueda acceder a que se reanuden las actividades, si no todas, en su gran mayoría”, manifestó el titular de la Cancillería mexicana.

Reapertura de frontera entre México y Estados Unidos ocurrirá pronto: AMLO

El 30 de abril, el Presidente López Obrador dio a conocer que conversaría con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para tratar, entre otros asuntos, la culminación de las restricciones para los cruces no esenciales en la frontera entre México y Estados Unidos, que se mantenían por la pandemia del SARS-CoV-2.

“Vamos a tratar otros asuntos, de modo que vamos a ir avanzando, la apertura de las fronteras se va a dar pronto, completa, porque también del lado estadounidense hay la demanda de que se normalicen ya las relaciones y los intercambios completos”, señaló el Mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.