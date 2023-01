Michael Richard “Mike” Pompeo, secretario de Estado de EU durante la Administración del presidente Donald Trump, afirmó en una autobiografía que se publicó, el 24 de enero de 2024, titulada ‘Never Give An Inch’ -‘Nunca cedas ni una pulgada’, en español-, que Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), le pidió que se ocultara un acuerdo para poner en marcha el programa de devolución de migrantes ‘Quédate en México’.

El también ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), indicó en el capítulo 7 de su libro de memorias, titulado ‘La Soberanía Americana Importa’, que el supuesto pacto se habría mantenido lejos de la opinión pública y del conocimiento de Martha Elena Federica Bárcena Coqui, titular de la Embajada de México en Estados Unidos.

El ex miembro de la Cámara de Representantes, por Kansas, describió en su libro autobiográfico, una reunión entre ambos funcionarios ocurrida el 15 de noviembre de 2018, dos semanas antes de que iniciara el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de que Ebrard Casaubón ocupara el cargo de canciller.

“Marcelo, este es el trato: si el Estado y el Departamento de Seguridad Nacional no pueden regresar a casi todos los solicitantes de asilo a México en 14 días, vamos a cerrar por completo la frontera mexicana [...] Puedes decirle a tu jefe que llame al presidente [Trump]. Él sabe que te estoy haciendo llegar este mensaje, pero fue muy claro. 14 días o nada”, escribió Pompeo.

Según el secretario de Estado de EU, en un inicio Ebrard Casaubón habría dicho que haría llegar las condiciones al político tabasqueño, además de advertir que no funcionaría, pero Pompeo explicó en su libro de memorias, que ofreció ayudar a México en el cuidado de los expulsados, así como decir a las naciones de Centroamérica que también regresarían a sus migrantes, con lo que podrían reducirse los campamentos y centros de detención en tierras mexicanas.

“Marcelo, no necesitamos tu permiso para hacerlo. Queremos que haya cooperación, pero no es un requisito [...] Estos migrantes no permanecerán en los Estados Unidos en catorce días. Hemos hecho el trabajo de nuestro lado para asegurar eso. Estoy feliz de volar para reunirme con tu presidente para discutir, pero nuestros equipos deben comenzar a trabajar en estos temas de inmediato”, agregó Pompeo.

Aunado a lo anterior, el secretario de Estado estadounidense recordó, que, después, el actual titular de la SRE habría preguntado si la aceptación a estas condiciones debía hacerse pública, o bien si el gobierno de México podría afirmar que se oponía y negar que existiera un acuerdo. “No me importa lo que hagas allá”, le habría dicho el secretario de Estado de EU.

Según lo dijo Pompeo en su libro autobiográfico, tanto él como Ebrard Casubón hicieron todo lo posible para ocultar esta decisión a Bárcena Coqui, debido a que consideraban que a más personas enteradas, aumentaría el riesgo de una filtración.

“No podía trabajar con su nueva embajadora en los Estados Unidos. porque se oponía radicalmente a pensar siquiera en un concepto como este. Hicimos todo lo que pudimos durante nuestras discusiones para mantenerla en la oscuridad. Mantuvimos a otros en la oscuridad, también, sabiendo que la probabilidad de fugas crece exponencialmente según el número de personas que están enteradas del tema”, apuntó Pompeo.

Asimismo, ambos funcionarios también habrían discutido cómo publicar el programa ‘Quédate en México’, tomando en cuenta las reacciones que despertaría en cada país, ya que Trump, según relató Pomepo, quería anunciar a los estadounidenses que había logrado un cambio significativo en la política de asilo, pero López Obrador no podía reconocer que había sido doblegado.

“Marcelo sabía de la importancia de desalentar la migración [...] El Gobierno de México podía quedar bien. Podía quejarse de nuestra política y fingir que no la había aceptado y avalado [...] Las habilidades diplomáticas [de Ebrard Casaubón] en defensa de su país, eran realmente magníficas”, narró Pompeo.

“No obstante, el Secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, tuvo varios desafíos. El primero estaba relacionado con la política doméstica: Tenía que proteger a su jefe de que se observe como si hubiera cedido ante ‘El Norte’”, aseveró el ex director de la CIA.

Por otra parte, Pompeo elogió a Ebrard Casaubón, e indicó el canciller mexicano podría convertirse en el próximo presidente de México, ya que es una persona muy brillante y también muy “marxista”, así como también lo tildó de ser una persona afable, capaz, y pragmático, ya que consideró que entendía al poder y los riesgos, que había estado determinado a poner a su país primero.

“El ex alcalde de la Ciudad de México, Marcelo es muy brillante y muy marxista. También es afable y capaz, y bien puede ser el próximo presidente de México. Habiendo dirigido una de las ciudades más grandes del mundo, era un pragmático. Entendía el poder y el riesgo”, escribió el político estadounidense.

“También estaba decidido a poner a México en primer lugar, exactamente como debería hacerlo. Él y yo ya habíamos establecido una buena relación, así que cuando le pedí verlo, aceptó reunirse conmigo a medio camino entre las dos capitales. Me encantó trabajar con él”, enfatizó Pompeo en su libro de memorias.

EBRARD REVIRA A POMPEO; NIEGA HABER SOLICITADO A EU OCULTAR ACUERDO ‘QUÉDATE EN MÉXICO’

No obstante, Ebrard Casaubón negó, el 26 de enero de 2023, las declaraciones del ex secretario de Estado de Estados Unidos, respecto a que solicitó ocultar el acuerdo ‘Quédate en México‘, para que migrantes indocumentados esperaran en territorio mexicano su proceso de ingreso legal a EU.

A través de una carta publicada en su cuenta de la red social Twitter, el canciller mexicano atribuyó las declaraciones de Pompeo a “una campaña basada en ideas anti mexicanas, que buscan presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un muro”.

Ebrard Casaubón enfatizó que todas las discusiones con funcionarios extranjeros se informan y consultan con el presidente de la República y el Senado, para posteriormente ser dadas a conocer públicamente.

“El objetivo central de la administración Trump fue siempre la firma de un acuerdo de tercer país segur [...] esto nunca se aceptó a pesar de que ciertas voces, que pensaban que era mejor la firma de un acuerdo similar al de Turquía con la Unión Europea, en el que México aceptara dinero a cambio de un compromiso que, en nuestro caso, resultaba de costos incalculables. Haber evitado la imposición de un acuerdo de tercer país seguro es un logro del presidente López Obrador”, aseguró el canciller mexicano.

Asimismo, Ebrard Casaubón explicó que durante la reunión a la que alude Pompeo, no se aceptó acuerdo alguno, sino que se escuchó la posición estadounidense de cerrar los puertos de entrada y devolver a la frontera a los solicitantes de asilo sin la cooperación de México, en caso de que no se aceptara el acuerdo de tercer país seguro.

“La postura del Gobierno de México fue y continúa siendo la de rechazar la firma de un acuerdo bilateral que nos comprometa de manera permanente”, aseguró el canciller mexicano, quien también insistió en que el Gobierno Federal mexicano ha planteado a EU la necesidad de invertir en el sur de México y el norte de Centroamérica, para impulsar el desarrollo de las comunidades de origen migrante y con ello evitar su movilización al norte del continente.