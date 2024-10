El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expuso los ejes principales que se realizarán en este sexenio a cargo de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Entre los que se encuentran la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el nearshoring o reubicación de empresas, el incentivo a la inversión privada nacional e internacional, el desarrollo tecnológico, y la reducción de la informalidad laboral.

En un foro organizado por Bloomberg en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, Ebrard señaló que existen “misiones” por resolver y dijo que no habrá renegociación del T-MEC, sino una revisión.

“Organizar la revisión del tratado. Tenemos que hacer 25-26. Yo siempre subrayo revisión. Por ahí alguien me pregunta, ¿es renegociación? No, se llama revisión. Esto fue motivo de todo un debate, y de buena parte de lo que discutimos en 2018-2019, porque si le pones renegociación, es volver a empezar. Si es revisión, es muy diferente. El espíritu de esta revisión es ver qué cambió en el mundo, y qué podemos hacer mejor entre México, Estados Unidos y Canadá”, dijo en el foro.

El viento está a favor de México, dice Ebrard

Sobre la reubicación de empresas, aseguró que se tiene que acelerar y “aprovechar al mil por ciento las oportunidades del nearshoring”.

“Hoy tenemos, quizás hace algunos años no sería así, no podríamos plantearnos de esa manera, pero hoy tenemos una coyuntura favorable. Diría yo que el viento está a favor de México ahora. Hay veces en que lo hemos tenido en contra. Así es la navegación. Una época en que teníamos que competir con muchos países en situaciones más deventajosas, y hoy tenemos una ventaja. Por eso esta es la segunda misión principal”, destacó Ebrard.

En tanto, para la inversión privada, el funcionario aseguró que se organizará un portafolio de inversión con empresas que ya tienen antigüedad en el país durante 2025.

“Trabajar muy de cerca con el sector privado mexicano e internacional que está en México (...) En México hay empresas provenientes de otros países que tienen antigüedades superiores al promedio de las empresas actuales de México. Una vez, hicimos las empresas centenarias, luego las pusimos por décadas, y nos dimos cuenta que tenemos muchas empresas que en realidad debemos considerar como mexicanas de todo el tiempo que llevan aquí trabajando con nosotros”, argumentó.

Precisó que el portafolio de inversión es “ponernos de acuerdo con el sector privado, qué inversiones tienes y cómo te apoyo para tus inversiones. Ese es el objetivo”.

Agregó que, para aumentar el desarrollo tecnológico de México, se tiene que aumentar el contenido nacional a un 50 % y disminuir las importaciones.

Como valor agregado, y cómo reducimos todas las importaciones que hacemos. O sea, aumentar el contenido nacional, todo lo que podamos. Ustedes me dicen, ¿fue el cinco por ciento? Maravilloso, si podemos el 50 %, mejor. Entonces, esa es la tarea que nos han encomendado”, dijo.

Al hablar de la informalidad, Marcelo Ebrard, precisó que la formalidad en el país es cara, difícil y compleja.

“Más de la mitad de la población de México trabaja en condiciones de informalidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué no estará mal o no es muy caro ser formal en México? La pregunta sería, ¿está mal el 53 por ciento de las personas o está muy cara la formalidad mexicana y es muy compleja? Yo creo lo segundo, es extremadamente cara, difícil y compleja. Y eso sí nos toca a nosotros cambiar eso, al gobierno, cambiar eso”, declaró.

Recordó que digitalizará a las personas que hoy están en condiciones de informalidad para que tengan acceso a servicios financieros.

“El diseño de la formalidad no debe ser recaudatorio, nada más. Tiene que ser el desarrollo. Todavía no hablo con Hacienda, ahora que hable con Hacienda, les digo cómo me fue”, aclaró.

Anuncia reunión de Sheinbaum con empresarios de EU

El secretario de economía, Marcelo Ebrard, anunció el CEO Dialogue que se realizará la próxima semana y en la que participará la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con líderes empresariales de Estados Unidos y México.

“Vamos a tener una muy buena asistencia de empresas que van a invertir en México, ese día vamos a tener anuncios de inversión importantes en nuestro país. Es la primera reunión de la presidenta Sheinbaum con la comunidad empresarial de Estados Unidos y de México”, puntualizó.

Ley de Reducción de la Inflación de EU es una desventaja

Ebrard Casaubon aseguró que se tiene que reducir la desventaja que representa la Ley para la Reducción de la Inflación en Estados Unidos, pues cuenta con incentivos que son desleales para el Tratado de Libre Comercio, de no hacerlo, no se llegarían a las metas.

“Hemos visto qué hacen otros países, como China, Vietnam y otros, la India, para que nuestra política industrial también tenga esa misma eficacia. Hablamos del tema del desarrollo tecnológico, somos el país 58 de 132 países, esto va a ser una como de las obsesiones de nuestro trabajo: cómo elevamos el lugar de México, cómo participamos, cómo hacemos algo diferente. Esto va a cambiar sí o sí, porque si no logramos cambiar esto, no vamos a lograr nuestra meta”, advirtió.