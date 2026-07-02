Ebrard prevé mayor inversión tras revisión anual del T-MEC

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá hasta 2036, junto con una agenda común con Estados Unidos para reducir la dependencia de importaciones de otras regiones, representa para México una oportunidad para atraer mayores inversiones y aumentar su crecimiento económico.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, explicó que la principal incertidumbre para el País era la posibilidad de que Estados Unidos se retirara del acuerdo comercial, escenario que, según indicó, ya no debe preverse tras la reunión virtual trilateral realizada el 1 de julio de 2026 entre representantes de México, Estados Unidos y Canadá.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos confirmó ese mismo día que Washington no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual por un plazo adicional de 16 años, por lo que en su lugar se realizarán revisiones anuales del tratado.

El organismo precisó que el acuerdo permanecerá vigente hasta que se resuelvan las deficiencias identificadas por Estados Unidos o hasta su eventual terminación.

Ebrard explicó que Estados Unidos busca reconfigurar sus relaciones comerciales bajo una política de protección a su industria nacional, aunque sostuvo que México conserva una posición preferencial frente a otros socios comerciales de Washington.

“México ha conseguido la relación mejor o preferencial con los Estados Unidos y la tenemos que mantener”, señaló.

Indicó que las revisiones anuales permitirán abordar puntos específicos y no una renegociación integral del tratado en cada encuentro.

Detalló que Estados Unidos planteó 54 asuntos el año pasado y otros 11 durante el proceso actual, mientras que México buscará una reducción de los aranceles impuestos por Washington a los sectores automotriz, acerero y del aluminio mediante la Sección 232.

Defendió que la industria automotriz instalada en territorio nacional no debe enfrentar condiciones arancelarias distintas a las de plantas ubicadas en Corea del Sur, Japón, Europa o algún país africano.

Añadió que México propondrá aumentar la producción regional de medicamentos, penicilina, semiconductores y otros insumos que actualmente se importan de Asia, con el propósito de reducir el déficit comercial de Norteamérica frente a esa región.

La primera revisión formal del tratado se realizará el 20 de julio de 2026, cuando una delegación estadounidense viaje a México para definir los temas, objetivos, fechas y alcances del proceso.

Ebrard precisó que los tres países podrán acordar en cualquier momento una ampliación de 16 años adicionales a la vigencia del T-MEC, si consideran resueltas las preocupaciones que motivaron las revisiones anuales.

Sostuvo que la ausencia de una reacción adversa en el tipo de cambio y en los mercados financieros tras la reunión trilateral confirmó que los inversionistas ya anticipaban este desenlace como el escenario más probable.

Aseguró además que las negociaciones con Estados Unidos se conducen con argumentos, información, perseverancia y, en sus palabras, "sangre fría y cabeza fría".

En un comunicado difundido el 1 de julio, la dirigencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, llamó a la unidad frente al proceso de revisión y atribuyó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una conducción responsable de las negociaciones.

Destacó cifras récord de Inversión Extranjera Directa como respaldo a la estabilidad económica del País.

Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso, consideró que la relación comercial entre México y Estados Unidos seguirá siendo uno de los pilares de la economía de Norteamérica debido a la integración de sus cadenas productivas, independientemente del resultado de las negociaciones del T-MEC.

El empresario planteó además la necesidad de que el País impulse una estrategia de sustitución de importaciones para atender un déficit comercial de 270 mil millones de dólares con el resto del mundo.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz lamentó la decisión de Estados Unidos de no renovar el tratado hacia 2042 y exhortó a los tres gobiernos a generar condiciones para una eventual extensión del acuerdo.

La Industria Nacional de Autopartes planteó que las revisiones deben transitar hacia una política industrial regional que fortalezca el trato preferencial aplicable a los bienes originarios de la región.