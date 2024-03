Marcelo Ebrard Casaubón -ex Secretario de Relaciones Exteriores durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador-, se mofó en el Día Internacional de la Mujer de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

En redes sociales, el ex Canciller publicó un video de apenas 10 segundos de duración, en el cual Xóchitl Gálvez daba su respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo, cuando fue candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en 2018, por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

“Bien dicho Xóchitl”, señaló Ebrard Casaubón, de la grabación en la cual decía “No tengo ninguna duda que la mejor candidata para Morena es Claudia. Es una mujer honesta, entrona, pero sobre todo está preparada para gobernar”.

“A mí en seis años me defraudó y me hizo cambiar de opinión. A ti en seis meses te compró, te usó y te silenció”, respondió Gálvez Ruiz al ex canciller, actual coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior, en la campaña de Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Ebrard Casaubón cuestionó e impugnó a Sheinbaum Pardo cuando fue electa durante el proceso interno de Morena para definir su candidatura a la Presidencia de la República.

Ebrard anunció que no dejaría de militar en Morena, ello a pesar de que presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio de protección de sus derechos político-electorales, en contra la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho partido.

Ello ante la falta de respuesta, por las presuntas irregularidades que se cometieron en el proceso interno, a través del cual Sheinbaum Pardo, resultó elegida como coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”.