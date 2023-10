El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Marcelo Ebrard Casaubón, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tenía las “puertas abiertas” para regresar a su Gobierno.

Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionado por un reportero respecto a una posible invitación de parte del político tabasqueño, al ex canciller.

“¿Marcelo tiene las puertas abiertas?”, cuestionó el periodista. “Sí, sí, claro que sí”, respondió el titular del Poder Ejecutivo Federal. “¿Se reuniría con él?”, insistió el reportero. “Sí, claro. Marcelo hizo una labor importantísima como secretario de Relaciones Exteriores, nos ayudó mucho”, agregó el mandatario nacional.

El presidente de la República dijo que los conflictos con Ebrard, eran parte de las aspiraciones legítimas que tenían los políticos. Pero aun así, “aquí están las puertas abiertas para muchos de los que están pensando en otros asuntos, otros planes, se respeta eso”, enfatizó López Obrador.

El 12 de octubre de 2023, el ex titular de la SRE deberá responder a la contestación que dio el Consejo Nacional, así como las Comisiones de Encuestas y de Elecciones de Morena, a las acusaciones presentadas para solicitar la nulidad y reposición en el proceso interno de dicho partido.

A través del cual Claudia Sheinbaum Pardo resultó electa como “coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”, así como virtual candidata presidencial de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).

El 7 de octubre de 2023, durante un evento llevado a cabo desde Tijuana, Baja California, Ebrard fijó como plazo el 3 de noviembre del presente año, para definir si continuaba o no en Morena. Dijo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendría hasta esa fecha, para resolver de forma definitiva su queja.

“Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues esperar a que resuelvan la queja. ¿En qué tiempo? Hasta, más o menos, el día tres de noviembre es la fecha que tienen ellos prevista en los estatutos. Y van a tener que recibir alegatos”, apuntó el ex canciller.

Ese mismo día, Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, negó que el partido hubiera conocido el resultado de la encuesta que dio como ganadora a Sheinbaum Pardo, antes del recuento, como lo afirmó Ebrard.

“Eso es absolutamente falso, tendría que demostrarlo él con pruebas”, declaró el dirigente nacional de Morena, antes de la firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación en Jalisco. Asimismo, reiteró que el partido mantenía las puertas abiertas para el ex canciller.

“Él es libre de tomar una decisión, si continúa en el movimiento o hace otra cosa. Él ha puesto una impugnación a la Comisión de Honestidad y Justicia, misma impugnación que está siendo atendida”, agregó Delgado Carrillo, quien confió, además, en que Ebrard continuaría siendo parte del partido y no lo visualizaba como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC). “No, yo no lo veo fuera de este movimiento, que él ha ayudado a construir”, dijo el presidente del CEN de Morena.

Tres días después, el 10 de octubre de 2023, el dirigente nacional de Morena dio a conocer que la Comisión de Honestidad y Justicia de dicho partido entregó un informe a Ebrard, respecto la encuesta que aplicó para definir la virtual candidatura a la Presidencia de la República.

Durante una conferencia de prensa, Delgado Carrillo detalló que el equipo del ex titular de la SRE tenía tres días para manifestarse respecto al contenido del informe y así continuara el desahogamiento de la impugnación en contra del proceso interno.

“Ayer se le dio vista a Marcelo Ebrard de los informes que entregaron como parte del proceso y desahogo de pruebas la Comisión de Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional y la Comisión de Encuestas”, señaló el presidente del CEN de Morena.

“La Comisión de Honestidad nos requirió, o requirió a la Comisión de Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional y a la Comisión de Encuestas un informe respecto de la impugnación de Marcelo Ebrard”, expuso Delgado Carrillo.

“Y según lo que me dice la Comisión, el equipo de Marcelo Ebrard tendrá tres días para manifestar lo que a su derecho convenga, sobre el contenido de estos informes y siga el proceso de desahogo de la impugnación”, indicó el dirigente nacional de Morena.

Por otra parte, el presidente del CEN de Morena insistió en que no existía una ruptura con el ex canciller y sostuvo que no especulaba sobre si dejaría o no el partido, ya que confiaba en que el ex titular de la SRE haría una valoración histórica de lo que representaba la llamada “Cuarta Transformación”.

“Nosotros no vamos a especular. Nosotros le tenemos mucha confianza a Marcelo Ebrard. Él ha sido parte importante de este proceso de transformación. Yo estoy seguro que él va a hacer una valoración desde una perspectiva histórica”, destacó Delgado Carillo.

“Y este movimiento, esta transformación, apenas va iniciando, va en su etapa inicial. Falta mucho por hacer y yo estoy seguro que él va a continuar contribuyendo en esta etapa de nuestro país”, abundó el presidente del CEN de Morena.

Asimismo, el dirigente partidista afirmó que Ebrard no afectaba al movimiento, ni a la legitimidad del nombramiento de Sheinbaum Pardo, ya que reveló que una encuesta les indicaba que el 80 por ciento de la militancia, consideraba que el proceso interno fue transparente.

“Entonces, no creo que esté desprestigiando las declaraciones de Marcelo Ebrard, porque para la militancia fue muy evidente la forma en cómo se hizo y fue contundente el resultado. No creo que la gente esté o la militancia esté creyendo estas afirmaciones de Marcelo Ebrard”, enfatizó Delgado Carrillo.