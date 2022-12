Ebrard toma protesta a representantes que lo apoyarán en encuesta de Morena

MÉXICO._ Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tomó protesta representantes de los 300 distritos electorales del país, que promoverán su voto a favor el Canciller en la encuesta interna de Morena para la candidatura presidencial del 2024.

Con un evento en el WTC de la Ciudad de México, el funcionario federal anunció que este día es el “día uno” para buscar del apoyo ciudadano y anunció que a partir de enero iniciará un recorrido por los 300 distritos del país para solicitar el respaldo en la encuesta interna del partido guinda que se realizará el próximo año.

“Queremos participar en la encuesta, que conste porque me va a llegar la sanción del INE, que esta encuesta es para una posición interna en Morena para la candidatura y las elecciones en 2024, pero primero tenemos que ganar la otra encuesta, que por ahí hay quien dice que ya la tienen, que ya esto, ya lo otro ,todavía no empezamos, no hemos empezado. Hoy empezamos. Hoy es el día uno”, afirmó.