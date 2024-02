Tras la publicación del reportaje de Propublica, donde se señala sin pruebas concluyentes de que en 2006, supuestamente AMLO recibió al menos 2 millones de dólares del Cártel de Sinaloa para su campaña presidencial, Marcelo Ebrard salió en su defensa al decir que al ser tiempos electorales solo es una calumnia contra México y su Presidente.

“Ví la publicación de otra de las clásicas imputaciones de la [Administración de Control de Drogas] DEA: declaraciones de un cuestionado “testigo protegido”. Son tan poco creíbles que en 18 años ni siquiera se investigaron. Las difunden ahora porque estamos en proceso electoral. Es una calumnia contra México y su Presidente. La maniobra merece enérgico rechazo y condena (sic)”, escribió el ex canciller, en su cuenta de la red social X.

Es una guerra sucia: Sheinbaum

Por su parte, Claudia Sheibaum aseguró que los señalamientos realizados en el reportaje publicado por ProPublica, eran parte de la guerra sucia de la oposición para dañar la imagen del mandatario mexicano y noticias falsas que AMLO ya había aclarado.

Señaló que dicho reportaje fue publicado en fechas cercanas al proceso electoral del 2 de junio de 2024 y ante el lento avance en las preferencias de la oposición, quienes estarían buscando llevar a cabo una campaña sucia.

“Uno parte de esta guerra sucia, campaña sucia. Como no tiene nada la oposición, no tiene nada que ofrecer, no hay propuestas, no hay proyecto de nación, su propuesta es regresar al pasado [...] como no hay respuesta por parte del pueblo de México, pues ellos están buscando esta guerra sucia”, señaló.

Aseguró que el movimiento que encabezaba buscaba una relación de igualdad con Estados Unidos, “nunca de intervención ni nunca de bajar la cabeza”, lamentando lo publicado por ProPublica, medio al que calificó de injerencista.

Asimismo, Sheinbaum Pardo afirmó que las del 2 de junio de 2024, serían elecciones “pacíficas, limpias y de una gran participación del pueblo de México”. Ello luego de las declaraciones de Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al diario El Universal, de que existía una fuerte influencia del narcotráfico en las campañas políticas y de que existía el riesgo de que el crimen organizado controlara la política del País.

Dijo que respetaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero “no coincidimos en que esa sea la situación del país”.

Aceptó que “hay lugares en el país en donde, inclusive, están mapeados por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la República y que requieren una atención especial. Pero, no es la generalidad del territorio nacional”.

Que emprenda acciones legales: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez urgió a López Obrador a emprender acciones legales para “limpiar su nombre”, si no eran ciertos los señalamientos de que recibió dinero del Cártel de Sinaloa para financiar su campaña de 2006.

“Es una acusación muy grave, en contra del jefe del Estado mexicano. Hoy por la mañana el presidente dijo que es una calumnia. Me parece que él está obligado a presentar una denuncia en Estados Unidos porque están acusando al jefe del Estado mexicano, es muy delicada esta acusación”, dijo la política hidalguense, quien también aseveró que “la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente”, por lo que demandó a las autoridades electorales, a diseñar una estrategia que garantizara la seguridad de los actores políticos.

“Me parece que los partidos políticos, el [Instituto Nacional Electoral] INE, el Tribunal Federal Electoral /sic) deben de reunirse para determinar qué vamos a hacer [...] Llevamos seis candidatos asesinados desde que inició este proceso electoral, seis”, alertó Gálvez Ruiz, durante su “Conferencia de la Verdad”.

“El propio Tribunal Federal Electoral advierte con mucha valentía, mi reconocimiento a los magistrados, porque ponen en la mesa que el crimen organizado está participando en ciertas regiones del país”, puntualizó.

Por otra parte, el mismo día, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no descartó que existieran “focos rojos” en el país, de cara al inicio de las campañas presidenciales y la elección del 2 de junio de 2024.

En entrevista con representantes de diversos medios, en el marco de la reunión plenaria de senadores de Morena, fue cuestionada respecto al tema de la violencia e inseguridad contra candidatos, ante lo cual dijo que presentaría a Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Consejo General del INE, el plan de protección a candidatos a cargos de elección popular federal.

”Traemos ya un plan de trabajo y lo vamos hacer público, no hay nada escondido”, aseguró la funcionaria federal, quien también argumentó que el objetivo era “llevar a cabo un proceso con seguridad, donde decida la población el que sus próximas autoridades sean electas por la voluntad del pueblo”.

”Yo, no he dicho eso [que no había focos rojos], claro que que hay algunas zonas que ameritan más atención que otras. Entonces, vamos a poner [...] hay algunas zonas en donde tener que poner especial atención [...] Estaremos viendo en dónde solicitan protección los candidatos y en dónde no soliciten, no, pero vamos a estar pendientes de las solicitudes que nos hagan”, insistió la titular de la SSPC.

Asimismo, sin mencionarlos por su nombre, Rodríguez Velázquez señaló que de tres candidatos presidenciales, había dos que ya contaban con seguridad -Sheinbaum Pardo y Gálvez Ruiz-, pero que en cualquier momento se le podría otorgar protección a Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC).

“Nosotros tenemos la obligación de llevar a cabo con seguridad un proceso dónde decida la población que sus próximas autoridades sean electas por la voluntad del pueblo”, agregó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.