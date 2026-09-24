Economía mexicana crece 3.34% anual en julio, su mayor alza en 33 meses

La economía mexicana creció 3.34 por ciento anual en julio de 2026, según el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), difundido el 24 de septiembre de 2026. Se trató de la mayor tasa de crecimiento anual en 33 meses, apenas por debajo de la expansión de 3.49 por ciento registrada en octubre de 2023.

En su comparación mensual, el IGAE avanzó 0.76 por ciento en julio, por encima del 0.61 por ciento que había anticipado el Indicador Oportuno de Actividad Económica. Con este resultado, la actividad económica rompió una racha de dos retrocesos consecutivos: de 0.27 por ciento en mayo y de 0.04 por ciento en junio del mismo año.

El avance mensual se sustentó en los incrementos de las actividades terciarias, que subieron 1.16 por ciento, y de las secundarias, que aumentaron 0.45 por ciento.

En su medición anual, las actividades terciarias o de servicios crecieron 4.00 por ciento en julio, frente al 2.28 por ciento de junio, con lo que obtuvieron su mejor resultado en 28 meses. Dentro de este sector, el comercio al por mayor registró el mayor aumento anual, con 13.25 por ciento. El ramo de los servicios representó 63.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Las actividades secundarias, que corresponden al sector industrial y aportaron 32.6 por ciento del PIB, alcanzaron su mejor desempeño en 33 meses, con un alza de 2.42 por ciento anual. En este rubro destacó la construcción, que creció 6.66 por ciento.

En contraste, las actividades primarias disminuyeron 0.64 por ciento anual en julio, luego de acumular tres avances consecutivos.

Con la incorporación de los resultados de julio, el IGAE acumuló un crecimiento de 1.48 por ciento anual en los primeros siete meses de 2026, frente al 0.21 por ciento registrado en el mismo periodo de 2025.

El avance acumulado de enero a julio respondió al crecimiento de sus tres componentes: las actividades terciarias subieron 2.02 por ciento, las primarias 1.69 por ciento y las secundarias 0.42 por ciento.