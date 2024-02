Eduardo Verástegui Córdoba fue multado este lunes por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con 144 mil pesos por supuestas trampas en la fiscalización del dinero que manejó durante el proceso de recolección de firmas, intentando obtener el respaldo ciudadano, para lograr ser candidato independiente a la Presidencia de la República, en las elecciones del 2 de junio de 2024.

Además, el productor, ex actor y cantante sería investigado por el órgano constitucional autónomo, así como por la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria -ambos adscritos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-, por aportaciones ilícitas y triangulaciones desde el extranjero por 6.9 millones de pesos.

El Consejo General del INE concluyó el proceso de fiscalización de las 60 personas que aspiraron a ser candidatos independientes a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones, en las elecciones de este año.

En global se aplicaron multas por 376 mil pesos por diferentes irregularidades en los ingresos y gastos durante la recolección de firmas de los aspirantes independientes, además de que se inhabilitaron a 23 personas para participar en cualquier cargo de elección popular durante 2024.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, del INE, detectó que Verástegui Córdoba omitió reportar gastos en pulseras; no comprobó entregables de algunos contratos; no presentó contratos de propaganda en internet por 394 mil pesos; además de que no entregó cuatro conciliaciones bancarias de la cuenta usada para obtener apoyo ciudadano.

Además, el productor dejó en estatus de “por realizar” un total de ocho eventos proselitistas, pero que no aclaró si se cancelaron o no y, por lo tanto, si hubo gastos, así como ocho avisos extemporáneos, por 1.6 millones de pesos, y cinco avisos extemporáneos más, por 1.9 millones de pesos.

Asimismo, por unanimidad de votos, los consejeros del INE aprobaron que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE indagara las transferencias desde el extranjero recibidas por Verástegui Córdoba, lo que representaría una prohibición legal expresa.

El consejero José Martín Fernando Faz Mora exhibió que existía una observación por una transferencia de 390 mil dólares, equivalentes a 6.9 millones de pesos “que ingresaron al País, para impulsar la obtención de firmas de apoyo de la ciudadanía”, pero que Verástegui Córdoba intentó ocultar, presentando al INE información testada, lo que estaba prohibido.

“El aspirante argumentó que los recursos son propios y exhibió los extractos de una cuenta bancaria extranjera, aperturada a su nombre, desde la que se hicieron las transferencias en noviembre y diciembre del 2023, en dichos estados de cuenta aparecen las transferencias, sin embargo, el resto de información financiera fue testada, de tal forma que no era posible observar el saldo promedio y el balance final ni conceptos ni modo de los movimientos. Y para justificar esos movimientos, el aspirante argumentó razones de seguridad”, agregó Faz Mora.

Sin embargo, el consejero detalló que con una inspección detallada a los estados de cuenta, este dejó intactos los datos en el archivo digital, por lo que sí fue posible distinguir la información que había testado y quedaba claro que se trataba de transferencias de una empresa estadounidense.

“El estado de cuenta de diciembre recibió transferencia de 75 mil dólares de una consultora política con sede en Miami de nombre Partner 305 LLC, así parece que es a partir de ese fondo de cuenta extranjera al aspirante Verástegui que pudo realizar una transferencia de 50 mil dólares a la asociación civil en México que constituyó para financiar su recolección de firmas”, explicó Faz Mora.

Dicha empresa extranjera, dirigida por el costarricense Daniel Quirós, se especializa en promoción y organización de procesos democráticos, como el pasado plebiscito en Chile y una campaña en Argentina.

“En octubre [de 2023] la misma empresa transfirió 450 mil dólares y ese mismo día transfirió 340 mil dólares para fondear a su asociación civil en México. En ninguno de los dos casos el aspirante contaba con los recursos para fondear su recolección de firmas, la investigación demuestra que tendría que haber generado más de un año de sus ingresos, situación que genera suspicacias sobre el verdadero origen de los recursos aportados”, explicó el consejero electoral.

Ante ello, Faz Mora se manifestó en contra de que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE propusiera dejar sin efectos dicha investigación, bajo el único argumento de que era una cuenta personal del actor cuando estuviera de por medio una aportación de un ente prohibido y la intervención extranjera en el proceso electoral, legalmente prohibido.

“En ninguno de los dos casos el aspirante contaba con fondos iniciales suficientes para realizar las transferencias que fueron a dar a su campaña de búsqueda de apoyo. Situación que genera ciertas dudas sobre el verdadero origen de los recursos aportados”, explicó el consejero, quien recriminó al aspirante presidencial oponerse a la fiscalización por parte del INE.

Carla Astrid Humphrey Jordan enfatizó que ante las resistencias de la UIF para entregar información al INE, resultaba “muy grave no poder contar con toda la información y tener claridad de recursos de cuentas del extranjero, porque esto puede abrir un espacio importante de que no tengamos claridad de cuáles son los recursos”.

Mientras que las consejeras Dania Paola Ravel Cuevas y Beatriz Claudia Zavala Pérez enfatizaron que sí se debía investigar dicho caso, porque “no podemos permitir que las personas sujetos obligados nos estén entregando estados de cuenta testados, si no se nos puede imponer secretos bancarios, mucho menos un personal puede decidir entregar datos testados”.

La mayoría de los consejeros electorales aprobaron la multa inicial contra Verástegui Córdoba, por gastos no reportados, pero además, abrieron a un procedimiento oficioso para rastrear las transferencias indebidas desde el extranjero, pero también daría vista al SAT y a la UIF, para que indague la transferencia de los 6.9 millones de pesos a la cuenta del productor cinematográfico, que después supuestamente trianguló para su candidatura.

En tanto que la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, además de Jaime Rivera Velázquez y Jorge Montaño Ventura, no estuvieron de acuerdo en que se diera vista a la UIF y al SAT para investigar a Verástegui Córdoba, a quien el Consejo General del INE también aprobó abrir otro proceso, para rastrear la presunta intervención de una organización religiosa, “Mundo Católico TV”, que aparentemente realizaba entrevistas al aspirante presidencial independiente, pero que promovía apoyarlo y la entrevistadora, se expresaba abiertamente en favor de su eventual candidatura.

Otras de las faltas que supuestamente cometió Verástegui Córdoba, fueron no reportar, en tiempo real, su propaganda en internet y dar información falsa.

Por ejemplo, el INE informará al SAT respecto a un proveedor que dio datos falsos sobre su domicilio, por lo que podría ser una empresa fantasma. Asimismo, el órgano constitucional autónomo informó que el productor cinematográfico recibía casi 6 millones de pesos al año.