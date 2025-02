Ejército de México ha detenido a narcotraficantes, incluyendo en Culiacán, gracias a drones de EU: Trevilla Trejo

El Ejército Mexicano ha detenido a narcotraficantes gracias a la inteligencia compartida por los drones no tripulados y otros vuelos de inteligencia, llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para vigilar al crimen organizado en México, según reveló, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

“Inclusive, hablando de los últimos detenidos en Culiacán [Sinaloa], es producto de esos trabajos de inteligencia. Ahora, cuando estas aeronaves, cuando llegan a volar, únicamente complementan el trabajo o la información que tiene México”, informó durante la conferencia de prensa matutina, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Trevilla Trejo sostuvo que “no hay un indicio” de espionaje en los drones no tripulados de Estados Unidos.

Los vuelos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) buscarían ubicar laboratorios de fentanilo en México, según informó, el 18 de febrero de 2025, el diario The New York Times, mientras que la cadena CNN señaló, el mismo día, que los drones eran del modelo MQ-9 y no estaban armados, aunque podrían equiparse con cargas.

No obstante, Trevilla Trejo aseguró que “cuando se llega a requerir el apoyo de algún sobrevuelo” de Estados Unidos u otro País, “es por solicitud de las Fuerzas Armadas”, que “autorizan y especifican muy claramente el área, la ruta, la información que se debe obtener y que es transmitida de inmediato” a la Secretaría de la Defensa mexicana.

“En un primer término, no se ha violado la soberanía del espacio aéreo nacional, las autorizaciones para los vuelos comerciales lo realiza la Agencia Federal de Aviación Civil [AFAC], y todos los vuelos de tipo militar o de estas características los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional”, enfatizó Trevilla Trejo.

Cuando se llega a requerir apoyo de un sobrevuelo, sostuvo, es por solicitud de las Fuerzas Armadas y se autoriza y se especifica muy claramente el área, la ruta, la información que se debe de obtener y que es transmitida de inmediato a las autoridades, muchas veces, la mayoría de las veces en tiempo real, es decir, hay mucho control sobre ello.

Destacó que esas operaciones no se han incrementado a partir del 20 de enero, sino que se han realizado desde antes.

Pero acotó que a partir de esa fecha cambia la estrategia y se realiza mediante la implementación de los cuatro ejes, uno de ellos muy importante, la inteligencia, el otro la coordinación y cooperación no nada más a nivel nacional sino también internacional.

”Entonces a partir de octubre [de 2024] se establece una serie de blancos de todos los grupos delincuenciales que afectan la seguridad en el País y empezamos a llevar un seguimiento muy puntual desde entonces mediante este ciclo de información que le acabo de decir a usted”, expresó Trevilla Trejo, quien también sostuvo que los sobrevuelos de los drones no tripulados estadounidenses, se realizaban para complementar la información.

”Estas aeronaves, cuando llegan a volar, únicamente complementan el trabajo, la información que se tiene en México, complementan los instrumentos que tenemos un sistema de vigilancia aéreo también muy importante de similares características, y eso es lo que hacemos”, manifestó Trevilla Trejo, quien también explicó que la ejecución de las operaciones correspondía a las tropas mexicanas exclusivamente.

Por lo que se refiere a la parte de la planeación de las operaciones, explicó, eso los hace la parte ejecutante, es decir el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y muchas veces en coordinación con Marina y por supuesto con la participación también muy importante que se incrementó a partir de octubre [de 2024], del [Centro Nacional de Inteligencia] CNI, es eso es lo que se hace.

La parte ya de la ejecución, de la operación, es con tropas mexicanas exclusivamente, con Guardia Nacional, mencionó, y se cuenta con unas fuerzas especiales que también han incrementado mucho su nivel de adiestramiento, de equipamiento, de armamento, de vehículos, se integra una fuerza que se llama fuerza especial conjunta que integra los mejores elementos de fuerzas especiales, de la brigada de fuerzas especiales.

Se habla de seis batallones con los que se cuenta, añadió, y de ahí se seleccionan los mejores elementos, los más capacitados, los más adiestrados.

”De igual manera de las fuerzas especiales de la brigada de paracaidistas, así como la fuerza especial de reacción inmediata, que es una fuerza de la Guardia Nacional. Entonces se han incrementado mucho los resultados de las operaciones, como es evidente, pero ha sido por todo esto que les que les comento”, insistió.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, también defendió la colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, al destacar que en enero de 2025, hubo cooperación con la Fiscalía Federal para el Distrito de Arizona, de Estados Unidos, para desmantelar una “prolífica” organización transnacional de narcotráfico.

“Tenemos que recabar información, nos ayudamos y estamos conscientes de que estamos obteniendo información, no es espionaje, es información técnica e indispensable”, indicó.