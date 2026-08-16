Ejército de México podrá adquirir drones de EU para enfrentar a cárteles

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podrá acceder al mercado digital del Ejército de Estados Unidos para adquirir sistemas aéreos no tripulados (UAS), conocidos como drones, y tecnología para contrarrestarlos (C-UAS), como parte de un acuerdo de cooperación militar entre ambos países.
La medida quedó establecida en una Declaración de Intención no vinculante, firmada el 11 de agosto por el general de División de Estado Mayor Héctor Ávila Alcocer, comandante del Ejército Mexicano, y Patrick Driscoll, secretario del Ejército estadounidense, durante una reunión de trabajo en México.
El encuentro se realizó como parte de los mecanismos de cooperación bilateral establecidos desde 2016.
De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, el documento permitirá a la Sedena acceder al mercado digital del Ejército estadounidense para adquirir sistemas aéreos no tripulados y equipos diseñados para contrarrestarlos, con el objetivo de fortalecer las capacidades estratégicas y operativas de las Fuerzas Armadas.
La representación diplomática estadounidense señaló este 16 de agosto que la cooperación en materia de defensa entre México y Estados Unidos continúa fortaleciéndose.
Agregó que el acceso a nuevas tecnologías permitirá enfrentar de manera más efectiva desafíos de seguridad compartidos y que estos sistemas podrán contribuir al combate contra los cárteles.
La cooperación entre México y Estados Unidos también contempla el intercambio de experiencias y encuentros periódicos entre instituciones militares.
La Sedena señaló que estos mecanismos buscan fortalecer el diálogo y la coordinación bilateral bajo principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.
Cooperación bilateral y estrategia de seguridad
La visita de Driscoll y la firma del acuerdo se producen en un contexto de colaboración bilateral en materia de seguridad, luego de que, a mediados de julio, el Gabinete de Seguridad mexicano rechazara señalamientos del administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, sobre una presunta conexión entre organizaciones criminales y el gobierno mexicano.
El gobierno mexicano respondió entonces que las afirmaciones de Cole carecían de sustento y no correspondían con los resultados oficiales reportados en materia de combate a las organizaciones criminales.
La administración federal señaló que la Estrategia Nacional de Seguridad opera bajo una política de “cero impunidad”, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre instituciones.
Según las cifras difundidas por el Gabinete de Seguridad hasta el 30 de junio de 2026, desde el inicio de la actual administración habían sido detenidas 59 mil 582 personas y aseguradas 31 mil 366 armas de fuego, además de 498 toneladas de droga.
Entre los decomisos se contabilizaron 2 mil 363 kilogramos y más de 5.5 millones de pastillas de fentanilo.
El mismo reporte indicó que habían sido destruidos 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para elaborar metanfetaminas.
También señaló que más de 80 servidores y ex servidores públicos habían sido detenidos por distintas investigaciones, incluidos siete presidentes municipales en funciones.
La Embajada de Estados Unidos señaló que la herramienta permitirá adquirir estos sistemas a costos competitivos, mientras que la Sedena destacó que fortalecerán las capacidades del Ejército.
El acuerdo es no vinculante y establece un marco para facilitar el acceso al mercado militar estadounidense.