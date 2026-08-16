Ejército de México podrá adquirir drones de EU para enfrentar a cárteles

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podrá acceder al mercado digital del Ejército de Estados Unidos para adquirir sistemas aéreos no tripulados (UAS), conocidos como drones, y tecnología para contrarrestarlos (C-UAS), como parte de un acuerdo de cooperación militar entre ambos países.

La medida quedó establecida en una Declaración de Intención no vinculante, firmada el 11 de agosto por el general de División de Estado Mayor Héctor Ávila Alcocer, comandante del Ejército Mexicano, y Patrick Driscoll, secretario del Ejército estadounidense, durante una reunión de trabajo en México.

El encuentro se realizó como parte de los mecanismos de cooperación bilateral establecidos desde 2016.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, el documento permitirá a la Sedena acceder al mercado digital del Ejército estadounidense para adquirir sistemas aéreos no tripulados y equipos diseñados para contrarrestarlos, con el objetivo de fortalecer las capacidades estratégicas y operativas de las Fuerzas Armadas.