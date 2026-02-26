Ejército despliega operativo en Ejido Sandoval, en Matamoros, con helicóptero y tanquetas

El Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina realizaron un fuerte despliegue de fuerzas en el Ejido Sandoval del municipio de Matamoros, Tamaulipas, sin que las autoridades federales precisaran el objetivo del operativo ni se reportaran fallecidos o lesionados.

La movilización inició a las 6:00 horas de ese día con la presencia de elementos castrenses a bordo de tanquetas blindadas, mientras un helicóptero militar sobrevoló la zona y despegó desde el área deportiva del ejido.

El Gobierno Municipal de Matamoros emitió un aviso de seguridad a través de sus canales oficiales en el que señaló que las autoridades atendían los hechos.

”Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso”, indicó el comunicado municipal.

Según fuentes de seguridad, el operativo federal estaría a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

Los militares mantuvieron cerrados los accesos al ejido durante el desarrollo de las acciones, en tanto la Vocería de Seguridad federal no emitió información oficial al respecto.

El operativo ocurrió en un contexto de tensión en materia de seguridad a nivel nacional.

El 22 de febrero, elementos de las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, que resultó en la detención y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras ese hecho, el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal contabilizó más de 250 bloqueos carreteros en 19 entidades del país, entre ellas Tamaulipas.

Los hechos en el Ejido Sandoval se registraron en forma simultánea a la celebración del Saludo Binacional Matamoros-Brownsville Fiestas Mexicanas 2026 Charro Days, encabezado por el Alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Favila, junto con el Alcalde de Brownsville, Jhon Cohen, y el Juez del condado de Cameron, Eddie Treviño Jr., en el Puente Nuevo Internacional.