Ejército Mexicano presenta a Xólotl, robot cuadrúpedo contra explosivos

El Ejército Mexicano presentó el 16 de septiembre de 2026, durante el Desfile Militar en la Ciudad de México, a “Xólotl”, un robot cuadrúpedo integrado a un sistema diseñado para reconocer, detectar y neutralizar artefactos explosivos improvisados sin exponer directamente al personal militar.

El aparato formó parte del proyecto “Binomio de Reconocimiento y Neutralización de Artefactos Explosivos Improvisados”, desarrollado por la Dirección General de Materiales de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en colaboración con el Instituto Tecnológico Álvaro Obregón.

Según registros de transparencia de la Sedena, el proyecto recibió 4 millones 920 mil pesos de recursos públicos, sin financiamiento privado. La dependencia describió el desarrollo como un “ingenio tecnológico compuesto por un vehículo y un dron”, destinado a evitar la exposición de los elementos castrenses en labores de desactivación.

Xólotl constituye el componente terrestre del sistema, mientras que el dron realizará las tareas de reconocimiento previas a la aproximación del robot al artefacto explosivo.

El registro más reciente de la Sedena, actualizado al 30 de junio de 2026, estableció que el proyecto inició en enero y concluyó en junio del mismo año. No obstante, las características técnicas del equipo permanecieron bajo reserva y su desarrollo continuará en proceso.

La presentación del robot ocurrió en un contexto de incremento en el aseguramiento de explosivos improvisados utilizados por el crimen organizado. Según información publicada por el diario Reforma, entre febrero de 2020 y agosto de 2026 los militares aseguraron 21 mil 75 artefactos explosivos improvisados en el país.

De esa cifra, 15 mil 452 artefactos fueron decomisados entre enero de 2025 y agosto de 2026, lo que representó el 73 por ciento del total asegurado en más de seis años. Tan solo en 2025 las Fuerzas Armadas localizaron 9 mil 804 artefactos, el mayor registro anual del periodo.

El 30 de agosto de 2026, un coche bomba cargado con alrededor de 200 kilogramos de explosivos detonó en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas. El ataque dejó 11 personas lesionadas y daños severos en una decena de viviendas.