Ejército y CBP neutralizan dron utilizado para vigilar rutas de tráfico de personas en Tijuana

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el Ejército Mexicano inhibió el 14 de septiembre un dron que ingresó a Tijuana, Baja California, procedente de Estados Unidos, mediante el intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP).

Según la dependencia federal, un grupo delictivo empleaba el aparato en la Colonia Nido de las Águilas para vigilar rutas utilizadas en el tráfico ilícito de personas hacia territorio estadounidense.

Como parte de la “Operación Águila Alta”, personal militar realizó patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres que permitieron localizar y detener al presunto operador del dron. Durante la acción, los elementos castrenses aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron.

La persona detenida y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, las cuales determinarán su situación jurídica y realizarán las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.

Defensa dio a conocer los hechos durante una reunión binacional de trabajo encabezada por el comandante de la Segunda Zona Militar, con sede en Tijuana, y representantes de la CBP, celebrada el 15 de septiembre en el marco de los acuerdos del Grupo Bilateral de Implementación (BIG) México–Estados Unidos.

El encuentro tuvo como propósito realizar una evaluación intermedia de la “Operación Águila Alta”, que se desarrolla en la zona fronteriza de Tijuana y San Diego, California, con cada fuerza operando dentro de su propio territorio.