Entre marzo y abril de 2024, el 73.6 por ciento de los mexicanos se sintió inseguro, según lo reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Los estados con mayor percepción de inseguridad en el País, en el citado periodo fueron: Morelos, con el 90.1 por ciento; Guanajuato, con el 87.5 por ciento; y, Zacatecas, con 87.4 por ciento.

Asimismo, la ENVIPE detalló que de los mexicanos mayores de edad, el 62.5 y el 40.2 por ciento se sintieron inseguros en su municipio o demarcación territorial, así como en su colonia o localidad, respectivamente.

Según el Inegi, del 73.6 por ciento de la población mexicana que sintió inseguridad en su estado, esto fue más prevalente entre las mujeres (77.3 por ciento), que entre los hombres (69.3 por ciento). Además, el 60.7 por ciento de los encuestados consideró la inseguridad como “el problema más grave” que enfrentaba el País.

Además, la encuesta enfatizó que durante el 2023, el número de delitos se estimó en 31.3 millones, de los cuales sólo el 10.4 por ciento fue denunciado por las víctimas y el Ministerio Público sólo abrió una carpeta de investigación en el 68 por ciento de los casos.

”Lo anterior implica que, del total de delitos ocurridos, 92.9 por ciento no se investigó o la autoridad no inició una carpeta de investigación”, precisó.

La encuesta también comparó la tasa de crímenes por cada 100 mil habitantes, de 2022 y 2023, cuando aumentó en 11 estados, mientras que en 18 entidades se quedaron igual y en tres bajó.

El porcentaje de la cifra oculta en 2023, fue estadísticamente similar al de 2022 (92.4 por ciento). Mientras que del 68.0 por ciento de denuncias en las que se abrió una investigación, en 47.9 por ciento no pasó nada o no se resolvió la denuncia y el 27.6 por ciento resultó en trámite. Lo anterior se tradujo en que el 75.5 por ciento de las denuncias no arrojaron conclusión alguna.

El resultado fue positivo para el denunciante, en 17.2 por ciento de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significó que, durante 2023, el porcentaje de delitos con una resolución positiva para el denunciante fue 1.2.

Las razones para no denunciar delitos se atribuyeron a la autoridad en 60.8 por ciento de las ocasiones; otras causas ocuparon 38.5 por ciento; y, en 0.7 ciento de los casos, no se especificó.

Entre las atribuibles a la autoridad, los motivos más comunes fueron: pérdida de tiempo, con 34.4 por ciento; desconfianza en la autoridad, con 12.7 por ciento; así como trámites largos y difíciles, con 9.8 por ciento. Dentro de otras causas, los motivos más comunes fueron: se consideró un delito de baja importancia, con 12.9 por ciento; falta de pruebas, con 9.4 por ciento, y miedo del agresor, con 6.2 por ciento.

Al comparar con 2022, en 2023 la tasa de prevalencia disminuyó en cuatro entidades federativas, aumentó en 7 y no tuvo cambios en 21. En 2023, las tasas más altas se registraron en el estado de México, con 32 mil 971; Aguascalientes, con 32 mil 798; y, Ciudad de México, con 32 mil 497.

Mientras que las tasas más bajas se presentaron en Oaxaca, con 13 mil 274; Chiapas, con 14 mil 139, y Michoacán, con 14 mil 993. Las entidades federativas con mayor prevalencia delictiva en hombres fueron Ciudad de México (34 mil 563) y Aguascalientes (33 mil 711), y en mujeres, Estado de México (33 mil 024) y Aguascalientes (32 mil 042).

En contraste, la menor prevalencia delictiva en hombres se registró en Oaxaca (12 mil 941) y en Michoacán (14 mil 405); en mujeres, en Chiapas (12 mil 074) y Oaxaca (13 mil 549).

La Ciudad de México, el Estado de México y Aguascalientes fueron las que reportaron las tasas más altas de delitos por cada 100 mil habitantes durante 2023, que se elevó un 15.9 por ciento, alcanzando 33 mil 267 personas, mientras que la tasa de delitos por víctima aumentó a 1.4, un incremento respecto al año anterior.

Al contrario, los estados con las tasas más bajas fueron Chiapas, con 16 mil 038; Durango, con 18 mil 230; y Oaxaca, con 18 mil 575.

La cantidad de víctimas también creció durante 2023, con 21.9 millones de personas afectadas, lo que representó una tasa de 23.32 por cada 100 mil habitantes. Además, el 27.5 por ciento de los hogares mexicanos, es decir, 10.6 millones, reportaron al menos un integrante víctima de un delito.

Las mujeres constituyeron 11.6 millones de estas víctimas, mientras que, proporcionalmente, los hombres presentaron una mayor incidencia, con 10.3 millones de víctimas. Los delitos más frecuentes incluyeron el fraude (20.9 por ciento), seguido del robo o asalto en la calle o transporte público (19.6 por ciento) y la extorsión (15.7 por ciento).

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad, durante 2023 se cometieron 31.3 millones de delitos, 4.5 millones más delitos que los cometidos en 2022. Un aumento de 16.79 por ciento, con lo que fue el tercer año consecutivo con un aumento en la cifra de delitos reportada por el Inegi.

Asimismo, a pesar del aumento en los delitos, el costo del crimen para los hogares mexicanos se redujo en un 11.63 por ciento, alcanzando 282 mil millones de pesos durante 2023, monto que representó el 1.15 por ciento del Producto Interno Bruto, y el costo promedio por persona afectada disminuyó un 16.35 ciento, a 6 mil 853 pesos.

Además de las pérdidas directas, los hogares mexicanos destinaron una considerable cantidad de dinero a medidas preventivas para protegerse de la delincuencia. El gasto estimado en este rubro fue de 91.7 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización alcanzaron los 190.3 mil mdp.

Según la ENVIPE, el delito más frecuente fue fraude, con una tasa de 6.96. Siguieron el robo o asalto en calle o transporte público, con 6.52, y extorsión, con 5.21. La incidencia delictiva en la mayoría de los delitos personales -los que afectaron a la persona de manera directa y no colectiva (como robo a casa habitación)- fue mayor en hombres que en mujeres.

Por ejemplo, las féminas fueron las más vulneradas en cuanto a delitos sexuales, con una tasa de incidencia de 4 mil 290 delitos por cada 100 mil. Lo anterior fue estadísticamente similar a los 3 mil 470 delitos estimados en 2022. Entre hombres, la tasa para este tipo de delitos fue de 465 por cada 100 mil.

El Inegi explicó que la encuesta se realizó de 4 de marzo al 26 de abril de 2024, con lo cual generó “estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los delitos como: robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación y robo o asalto en calle o transporte público. También se consideran varios tipos de robo, fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones, secuestros y delitos sexuales”.