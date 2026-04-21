$!El amor al pueblo y a la patria siempre vence al entreguismo y a la ambición: Sheinbaum

En el 112 Aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la Ceremonia de Jura de Bandera de 419 cadetes de Primer Año de la Heroica Escuela Naval Militar y del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, a quienes recordó que el País necesita marinos valientes que entiendan que el amor al pueblo y a la patria siempre vencerá al entreguismo y a la ambición, ya que México es una nación libre, independiente y soberana.

“Que la lealtad los guíe, que la honestidad siempre los sostenga, que el amor a su familia los acompañe siempre y que el amor profundo a la patria y al prójimo sea la luz que los oriente en cada uno de sus pasos. México los necesita, necesita hombres y mujeres valientes, necesita marinos valientes, necesita fuerza y principios, disciplina y sobre todo corazón”, dijo en el acto que se realizó en el Campo de Honor de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz.

“No olvidemos nunca que el amor siempre vence al odio y el amor al pueblo y a la patria siempre vence al entreguismo y a la ambición. No olvidemos nunca que la patria se ama y se defiende, que ese juramento viva en cada uno, cada una de ustedes, todos los días”.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la Secretaría de Marina requiere de hombres y mujeres íntegros, honestos, con disciplina, sensibilidad, con fuerza y, sobre todo, con principios, que sepan que servir a la patria es servir a los demás.

“No hay servicio verdadero si no nace del amor al prójimo, al desvalido y al que necesita siempre nuestro apoyo porque al final, servir a nuestra patria es, ante todo, servir a los demás, servir a nuestra historia, servir al futuro de México”, agregó.