‘El Bronco’ tiene diverticulitis; lo atiende ex Secretario de Salud de Nuevo León

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ex Gobernador de Nuevo León, presentó síntomas de diverticulitis, por lo que la noche del jueves, Manuel Enrique de la O Cavazos, ex titular de la Secretaría de Salud de dicha entidad, le realizó una visita en el penal de Apodaca.

El ex funcionario estatal indicó que “El Bronco” fue quien solicitó que lo atendiera personalmente en el penal. Luego, detalló que tras un chequeo de rutina, confirmó que el ex gobernador presentó síntomas de diverticulitis, pero que será atendido en el interior del penal.

Según el médico, la evolución del estado de salud de “El Bronco” ha sido satisfactoria, pese a que tiene antecedentes de hipertensión arterial.

“Por el momento sí [puede ser atendido en el penal], Ya se le dio el tratamiento”, explicó De la O Cavazos, quien dijo que a pesar de ello, el ex Gobernador “está muy bien, tranquilo, relajado”.

“Tuve la oportunidad de platicar con él, de darle un abrazo y bueno, voy a estar al pendiente de su salud, durante los últimos años he sido su médico [...] Se descarta un posible traslado, ya recibió tratamiento”, dijo el ex funcionario estatal, tras salir del CERESO No. 2 de Apodaca.

Los divertículos son pequeñas bolsas o sacos abultados que se forman en la pared interna del intestino. La diverticulitis ocurre cuando estas bolsas se inflaman o infectan. La mayoría de las veces, estas se encuentran en el intestino grueso o colon.