$!‘El campamento es una comunidad’: 100 días defendiendo Topolobampo; colectivo ¡Aquí No! rechaza planta de amoníaco

Este domingo 6 de septiembre el campamento pacífico ―que instalaron los habitantes de Topolobampo, pescadores y el pueblo Mayo-Yoreme frente al predio del complejo petroquímico Gas y Petroquímica de Occidente, también conocida como Proman GPO― suma 100 días de defensa del territorio con el que refrendan su rechazo a la planta de amoníaco que la empresa alemana busca instalar en el municipio de Ahome, en Sinaloa. “No solo es la instalación de la planta, nos están robando la vida. Estas empresas extractivas vienen a destruir el medio ambiente y a robarnos la vida a toda esta población”, es la enérgica denuncia de Enrique Ayala, integrante del colectivo ¡Aquí No!, en entrevista para Animal Político. La defensa de la Bahía de Ohuira no es reciente. Sus habitantes, pescadores y el pueblo indígena Mayo-Yoreme llevan 13 años protegiendo su territorio.

Las comunidades han informado a la población de los riesgos latentes de este megaproyecto. Tan solo para desarrollar esta fábrica se destacan amenazas como fugas en la tubería de gas natural y amoníaco, como aparece señalada en la Manifestación de Impacto Ambiental de este megaproyecto denominado “Planta de Amoníaco de 2200 TMPD en Topolobampo” “Hemos estado en la Ciudad de México tocando puertas, tocando a la embajada alemana, tocando la Cámara de Diputados, pero -quiero aclarar- en campaña ahí sí, son los más oníricos, los más amables. Pero a la hora de decidir se les olvida. Hemos estado en distintas instancias en estos 10 años, tocando puertas, y nadie se ha dignado a voltear”, añade Enrique. La planta de amoníaco que la empresa Proman GPO busca instalar, afectaría a la diversidad biocultural de la bahía ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa. El lugar forma parte del sistema lagunar Santa María–Topolobampo–Ohuira, reconocido oficialmente como Sitio Ramsar (humedal de importancia internacional) desde febrero de 2009. Durante la entrevista con Enrique Ayala, integrante del colectivo ¡Aquí No!, destacó la importancia de su lucha, de la defensa de la bahía y de la organización del campamento que, pese a la amenaza de esta megafábrica de amoníaco, la población está unida, con fuerza y con un tejido social restaurado, haciendo comunidad. “Este domingo, 6 de septiembre, cumplimos 100 días de que instalamos el campamento de la resistencia y la dignidad. Haremos una serie de eventos. Primero, un informe de los 100 días de lucha y después un evento cultural y de la comunidad para hermanarnos más con las distintas comunidades. Recordemos que aquí estamos dos culturas conviviendo: la cultura de los pueblos originarios Mayo-Yoreme y la cultura del Yori. Ellos son yoremes, y nosotros mestizos, somos yori. Y hay esa fusión y hay una unidad y esta unidad es la defensa de la vida”, comentó Enrique.

Defender el manglar, defender la vida Enrique Ayala es originario de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, nació en noviembre de 1956 y a sus 70 años de edad dedica su vida a la defensa del territorio, de la vida y el medio ambiente junto con su esposa. Ambos son parte del colectivo ¡Aquí No!, un movimiento que nació del enojo y el hartazgo de ver cómo las empresas extranjeras lo han convertido en el “Valle de la Muerte”. Ayala cuenta que denominaron a la zona como el “Valle de la Muerte” porque la tierra ya está completamente impactada por el monumental uso de agroquímicos para la producción agrícola. El sinaloense subraya que este daño al suelo ya se palpa en la salud de las personas con padecimientos como daño renal y cardiovascular, además de diagnósticos de cáncer. “Vivimos en un valle meramente agrícola. Son empresas transnacionales las que controlan la producción agrícola en el norte de Sinaloa, una agricultura meramente de exportación; con esto queremos señalar por qué este valle es conocido como el Valle de la Muerte”, recalcó. Enrique trabajó en la industria farmacéutica y siempre ha participado en las distintas luchas sociales. En la Ciudad de México, a nivel sindical y posteriormente en la lucha revolucionaria de Centroamérica, Nicaragua y El Salvador participando con un espíritu solidario e internacionalista. Hoy, esa motivación sigue viva y lo muestra en la defensa de la Bahía de Ohuira. “Soy de aquí, conozco la región y somos los primeros afectados con la instalación [de la planta de amoníaco]”, añade. El colectivo ¡Aquí No!, explica Enrique, reclama que las autoridades ambientales no ven que todo tipo de daño ambiental es acumulativo y eso se traduce en destrucción. No obstante, ante la falta de voluntad política en más de una década el movimiento decidió defender la riqueza natural y cultural de la Bahía de Ohuira. El sistema lagunar de Santa María–Topolobampo–Ohuira, es un ecosistema boscoso de manglar en la que habita fauna que vive en el mar. La bahía tiene una entrada de agua que conecta con el Golfo de California.