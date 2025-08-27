El Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal; aún no está terminado: Harfuch

El Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, siempre ha habido varios líderes, asentó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que esta organización criminal ha tenido como varias ramas y una de ellas era la que encabezaba Ismael “El Mayo” Zambada, preso en Estados Unidos y quien recientemente se declaró culpable de cargos de narcotráfico.

El otro mando era Joaquín “El Chapo” Guzmán, señaló Harfuch, quien también preso en Estados Unidos, así como los hijos de “El Chapo” Guzmán.

El Secretario también destacó como otro mando dentro del Cártel de Sinaloa Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de “El Chapo”.

Y otro mando también identificado dentro de la organización, añadió, Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

“No puede estar terminado el Cártel (de Sinaloa), porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cártel de Sinaloa; todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos”, manifestó García Harfuch.

Lo que sí, explicó, es que están mermadas ciertas facciones del Cártel de Sinaloa.