$!El caso Debanhi revive reclamos sobre frivolidad del Gobernador de Nuevo León y su esposa

“Cómplice, cómplice, Fiscalía cómplice” y “Mariana no es baleada, es privilegiada”, gritaron las manifestantes en referencia a la esposa del Gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez.

“La causa principal de las desapariciones de mujeres es por falta de comunicación entre la familia, enojos entre ellos, rebeldía de los jóvenes, porque el lapso de las edades de mujeres es de 14 a 25 años, es la mayoría de las personas, de las mujeres que se desaparecen, pero no es derivado de un delito, sino que es una decisión voluntaria”, dijo en entrevista con el diario Reforma, afirmación que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil.

“Es una falla humana masiva; ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasa con las búsquedas”, admitió en conferencia de prensa.

Además, en agosto de 2020 Samuel García fue acusado de machista y criticado por políticos de su partido porque durante una videollamada con su esposa le pidió que bajará la pierna. “Me casé contigo pa’ mí, no para que andes enseñando”, le dijo. En vísperas de elecciones estatales, García volvió a ser cuestionado porque se difundió una entrevista donde el legislador comentó que él ha conocido a gente muy valiosa “que viven con un sueldito de 40-50 (mil pesos) y son felices”.

“La ciudadanía está reprobando a Samuel precisamente en sus propias redes sociales, ahí mismo donde él está casi cada hora o dos horas promoviendo, desde su campaña, tanto él como su esposa. En sus propias redes sociales han sido totalmente rechazados por la ciudadanía y la misma ciudadanía le está diciendo que le quedó muy grande el estado y que no ha podido con esta situación”, opinó Leticia Hidalgo, fundadora de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDEL), en entrevista con SinEmbargo Al Aire.

Juan Manuel Ramos, defensor de derechos humanos director y vocero de la organización no gubernamental Redes Quinto Poder, observa que Samuel García es un “Gobernador que le gustan los reflectores, las redes sociales, el ambiente mediático solamente para lo positivo [...] el problema es cuando entras al Gobierno, tienes todo, tienes lo positivo y tienes lo negativo”.

“Este discurso del Nuevo Nuevo León que ahora lastimosamente le podemos llamar Nuevolandia por un tema mercadológico que sacó ahí la señora esposa del Gobernador y tenemos dos situaciones: parece una burbuja en la que viven ellos, los funcionarios, el Gobierno y los que están alrededor y que además no les gusta hablar de la situación real y ahí podemos entrar de inseguridad que se visibilizó más a raíz de esta tragedia y emergencia que estamos viviendo por el asesinato, la desaparición contra la mujer y también contra los hombres y personas menores de edad en el estado de Nuevo León”, puntualizó en entrevista con Los Periodistas, programa de SinEmbargo Al Aire.



’ASÍ ES COMO BUSCAN’

Ante la lluvia de críticas de la ciudadanía, el Gobierno de Nuevo León anunció el 12 de abril “acciones urgentes y extraordinarias” para la búsqueda de mujeres y la atención a los feminicidios. El decreto, emitido por el Gobernador Samuel García, aumentó a 200 policías al actual Grupo de Búsqueda de la Fiscalía.

También anunció la creación de una Fuerza de Tarea, integrada por diversas instituciones de seguridad, para que se coordine con las diversas policías, municipales, estatales y federales, así como con el equipo especializado de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda. La Fuerza de Tarea comenzó sus operaciones con la búsqueda de Debanhi, desaparecida en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo después de acudir a una fiesta con amigas y decidir salirse del taxi que la transportaba.

“[La creación de la Fuerza de Tarea] es algo que nos tiene con dudas porque sí se anunció a un grupo de 200 policías como apoyo a la Fiscalía. Esa es la palabra, nos deja muy en duda porque es muy diferente un apoyo a una obligación, además que sea en apoyo a la Fiscalía no nos tiene completamente satisfechas. Este grupo de 200 elementos, que obviamente se necesita, debería estar directamente a disposición de la Comisión Estatal de Búsqueda”, opinó a Leticia Hidalgo.

La defensora, quien busca a su hijo Roy Rivera Hidalgo desde hace diez años, lamenta que una constante en los casos de desaparición en la entidad es que las autoridades sólo actúan por la presión que familiares, ciudadanos y medios de comunicación ejercen. Sin embargo, ello tampoco garantiza un buen trabajo desde las dependencias, como ocurrió con la búsqueda de Debanhi Escobar.

“Es totalmente frecuente que no se investigue o los desaparecidos sean hallados sin vida. No hay un plan de investigación, una estrategia que presente el Ministerio Público investigador. Las familias nunca recibimos un plan de investigación para que sepamos qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo van a hacer, a qué horas. Simplemente se limitan a decir que van a trabajar. La realidad es esta, el caso de Debanhi es la punta del iceberg. Así como trataron el caso, a pesar de ser mediático, que es donde debieron haberse preocupado por lo que estaban haciendo, los hicieron todo mal. Así es como buscan, por eso no encuentran a las personas o las encuentran sin vida”, expuso.

La desaparición y hallazgo sin vida de Debanhi ha causado indignación a nivel nacional. Este viernes, Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad Ciudadana en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que, de ser necesario, la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso.

Sólo durante las dos semanas en que los padres de Debanhi exigieron a la Fiscalía de Nuevo León localizar a su hija de 18 años, del 8 al 21 de abril, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de la dependencia estatal reportó a 23 mujeres desaparecidas, de las cuales cinco siguen sin ser localizadas: Mary Carmen Barrón de 24 años vista por última vez en Santa Catarina; Sofía Sánchez de 14 años, en Apodaca; Jessica Cisneros de 23 años, en Zuazua y Mixie Moreno de 32 años, en Monterrey, que iba acompañada de su bebé de un año, Milagros Méndez.

Pero antes del caso mediatizado en Escobedo, otras mujeres y niñas han desaparecido en la entidad aún sin ser localizadas, entre ellas, Yolanda Martínez de 26 años en San Nicolás de los Garza y Celeste Tranquilino de 16 años en Juárez a finales desde finales marzo, o han sido localizadas sin vida como María Fernanda Contreras, de 27 años, que desapareció la noche del domingo 3 de abril.

“Ella siempre avisa cuando viene de regreso”, dijo su hermana Fabiola en un mensaje en sus redes sociales donde pidió arrobar al Gobernador Samuel García y a su esposa, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, para ayudar a localizarla. Lo último que supieron es que iba hacia Apodaca.

Una semana después, la Fiscalía de Nuevo León informó que el feminicidio de la joven ocurrió en la misma noche de su desaparición en un domicilio donde se encontró su cuerpo al que, según la diligencia, ella entró de manera voluntaria. El martes 12 de abril, reportó la detención de Raúl Alfredo “N”, en Francisco I. Madero, Coahuila, por su posible responsabilidad en el asesinato de María Fernanda. Ahora su hermana exige justicia y que se le condene por feminicidio.



NEGLIGENCIA DE FISCALÍAS

Debanhi, Naomi, María Fernanda, Fanny, Ana... al menos mil 633 mujeres, algunas menores de edad, han sido reportadas como desaparecidas a nivel nacional sólo este año, de las cuales 827 siguen sin ser localizadas, según el registro oficial de la Secretaría de Gobernación.

Las fiscalías estatales no las buscan, a menos que haya presión pública, y son colectivos y familiares, revictimizados, los que se han encargado de cubrir esa negligencia entre dolor y desgaste, comentan organizaciones civiles.

“Hay un reproche social al comportamiento de las mujeres víctimas cuando salen del rol de género que se les ha asignado para tratar de justificar de alguna manera la inacción estatal, el tratar de encuadrar la responsabilidad de lo que les pasa a las personas en el comportamiento de ellas y no de los agresores”, dijo Verónica Vázquez del área de defensa integral de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Sólo un reflejo de la negligencia de una Fiscalía la acusó Mario Escobar, el padre de Debanhi, que estuvo desaparecida durante dos semanas tras decidir salirse del taxi donde se transportaba:

“Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía. Nunca me pasaron los tomos [de la investigación], yo les pedía copias, es mi derecho como víctima; nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo”, afirmó.

El señor reclamó a gritos a las autoridades locales, porque habían hecho varios cateos antes en ese sitio sin hallarla. Afligido, exigió que se aclare por qué desapareció Debanhi, cómo llegó a ese motel e indagar si el taxista acosó a su hija para que ella decidiera salirse del auto en una carretera.