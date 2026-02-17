‘El Chapo’ enfrenta pérdida de peso y taquicardias en aislamiento extremo en prisión de Colorado, EU

Recluido en la prisión federal de máxima seguridad Florence ADMAX, en Colorado, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, presenta pérdida de peso y episodios recurrentes de taquicardia, mientras continúa bajo medidas de aislamiento extremo conocidas como Medidas Administrativas Especiales, según su abogada Mariel Colón Miró, quien forma parte del reducido grupo de personas autorizadas para visitarlo en ese penal de Estados Unidos.

En entrevista con el diario Reforma, Colón Miró explicó que el ex líder del Cártel de Sinaloa permanece encerrado las 24 horas del día en su celda, donde come, se baña y pasa la totalidad del tiempo sin acceso a actividades como trabajo penitenciario, biblioteca ni interacción con otros internos, situación que la defensa calificó como condiciones inhumanas y violatorias de la Constitución estadounidense. La litigante detalló que el capo sólo recibe visitas de sus hijas y de su equipo jurídico, mientras que el acceso a atención médica es limitado, al grado de que el interno lleva alrededor de año y medio con una muela en malas condiciones, además de padecer sinusitis, dolores de oído y congestión nasal, sin que reciba revisiones médicas oportunas ni seguimiento psicológico periódico.

La abogada puertorriqueña de 33 años de edad, quien combina su labor jurídica con una carrera artística y recientemente se presentó en el palenque de Guadalupe, en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, relató que en su visita más reciente advirtió a Guzmán Loera sobre la pérdida visible de peso y escuchó su descripción de un sistema de aire caliente que se activa dentro de la celda durante la noche, por lapsos de aproximadamente 15 minutos cada dos horas, lo que provoca que el interno se desvele y despierte con taquicardias. Según la versión del preso, ese mecanismo altera su sueño de manera constante, le acelera el corazón y, a juicio de la defensa, podría derivar en un riesgo real de ataque cardiaco, por lo que la representación legal considera razonable solicitar que las autoridades modifiquen o eliminen dicha práctica.

En el ámbito jurídico, Colón Miró informó que la defensa mantiene un procedimiento civil en un tribunal del Distrito de Denver, en Colorado, para pedir a un juez federal que ordene la relajación de las condiciones de confinamiento impuestas a su cliente. Según la abogada, el equipo legal se encuentra en una negociación con el Gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía y personal de la prisión para lograr que el interno pueda acceder, entre otros puntos, a clases de inglés, a un mejor tratamiento médico y a servicios básicos de psicología, al considerar que no se trata de privilegios, sino de necesidades básicas dentro de su reclusión.

No obstante, la propia defensa reconoce que, aun cuando prospere el recurso, las condiciones generales de Guzmán Loera no cambiarán de manera sustancial mientras continúe sujeto al régimen de restricciones extremas diseñado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para internos considerados de muy alto riesgo para la seguridad nacional, entre ellos terroristas y jefes de organizaciones del narcotráfico. En este contexto, el ex líder del Cártel de Sinaloa se mantiene atento al curso del litigio, en espera de que el juez resuelva las peticiones presentadas y determine si ordena ajustes a las medidas de aislamiento que enfrenta en la prisión de máxima seguridad de Colorado.