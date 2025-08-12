$!‘El Chavo Félix’, ‘El Cuini’ y ‘El Flaquito’, entre los trasladados a EU, confirman

“Hoy es el ejemplo más reciente de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar cárteles y organizaciones terroristas extranjeras [...] Estos 26 hombres han contribuido a traer violencia y drogas a Estados Unidos; bajo la supervisión de este Departamento de Justicia, enfrentarán graves consecuencias por sus crímenes contra este país. Agradecemos al equipo de Seguridad Nacional de México su colaboración en este asunto”, declaró Pamela Bondi, la Fiscal General de Estados Unidos.

“Estados Unidos anunció hoy la detención de 26 fugitivos mexicanos que enfrentan diversos cargos penales federales y estatales en todo el país, incluyendo cargos relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff y otros delitos. Entre los fugitivos puestos bajo custodia estadounidense hoy se encuentran líderes y administradores de peligrosos cárteles de la droga, como los designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas). Se alega que estos fugitivos importaron a Estados Unidos grandes cantidades de drogas peligrosas, como cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína”, destacó el Departamento de Justicia.

Además de Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”, identificado por autoridades federales como uno de los principales operadores del Cártel de los Arellano Félix. Asimismo, a los capos sinaloense Leobardo García Corrales, asociado de ‘Los Chapitos’, así como Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, yerno del capo sinaloense Ismael Zambada García, “El Mayo”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que entre los 26 presuntos delincuentes, que a solicitud d fueron trasladados por la Fiscalía General de la República, junto con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Relaciones Exteriores y de Gobernación a dicho país, se encontraban Abigael González Valencia, “El Cuini”, líder del grupo delictivo Los Cuinis, socios y administradores de los recursos económicos del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

“En el traslado de hoy se incluyen los siguientes fugitivos: Abigael González Valencia, también conocido como ‘Cuini’, es uno de los líderes de Los Cuinis, un importante cártel de la droga mexicano responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos”, detalló el Departamento de Justicia.

“Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez: Según documentos judiciales, Gil Acosta y Zazueta Pérez lideran el aparato de seguridad de Los Chapitos, una poderosa facción del Cártel de Sinaloa dedicada al tráfico prolífico de fentanilo. Ambos hombres han liderado sicarios armados con armas de tipo militar, como AK-47, M-16, AR-15 y lanzagranadas, en ataques contra funcionarios del gobierno y militares mexicanos. Gil Acosta lidera sicarios encargados de proteger laboratorios de fentanilo y rutas de distribución, mientras que Zazueta Pérez proporciona seguridad personal a un líder de Los Chapitos”.

“Abdul Karim Conteh , ciudadano de Sierra Leona, presuntamente dirigió una organización de tráfico de personas que introdujo ilegalmente a miles de migrantes a Estados Unidos a través de México. Estos migrantes procedían de países de todo el mundo, como Irán, Afganistán, Uzbekistán, Pakistán, Kazajistán, Turquía, Somalia, Camerún, Senegal, Mauritania, Etiopía, Egipto y otros. Los migrantes pagaban tasas de tráfico, a menudo de decenas de miles de dólares. Conteh presuntamente supervisó la entrada ilegal de los migrantes a Estados Unidos mediante diversos medios clandestinos e ilegales, como el uso de escaleras y túneles”.

“Se cree que Leobardo García Corrales es una figura importante del Cártel de Sinaloa, quien ha traficado kilogramos de fentanilo a Estados Unidos, a veces a cambio de armas de uso militar como AK-47, granadas y metralletas. Afirma ser amigo cercano y socio de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’”, indicó el Departamento de Justicia.

“Luis Raúl Castro Valenzuela, también conocido como ‘Chacho’, miembro del Cártel de Sinaloa, ha sido acusado de secuestrar y mantener como rehén a un ciudadano estadounidense”.

“Juan Carlos Félix Gastelum, también conocido como ‘El Chavo Félix’, un importante líder de célula del Cártel de Sinaloa y yerno del ex líder del Cártel de Sinaloa Ismael ‘El Mayo’ Zambada, es presuntamente un operador principal de los laboratorios clandestinos de fabricación de metanfetamina del Cártel de Sinaloa ubicados en las montañas de Sierra Madre de Sinaloa y Durango, México, involucrados en la fabricación y distribución de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína desde México a los Estados Unidos”.

“Roberto Salazar es buscado en relación con el asesinato del agente del sheriff del condado de Los Ángeles, Juan Escalante, quien fue asesinado en 2008 cuando salía de su casa durante las primeras horas de la mañana. Pablo Edwin Huerta Nuño, también conocido como ‘Flaquito’, es un violento capo de la Plaza de Tijuana que ha operado con impunidad durante los últimos 15 años. Se alega que Huerta Nuño suministró miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína a distribuidores y células ubicadas en San Diego y Los Ángeles. A cambio, millones de dólares provenientes del narcotráfico le fueron entregados a él y a su organización mediante envíos de grandes cantidades de dinero en efectivo desde San Diego a Tijuana”.

La Procuradora General Pamela Bondi agradeció a los agentes del orden público de la Administración de Control de Drogas, el FBI, el Servicio de Alguaciles de EU y las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles por sus valiosas contribuciones a estas investigaciones.

La Fiscal General también agradeció a la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Penal del Departamento de Justicia, así como a las Fiscalías de los Distritos de Alaska, Arizona, California, Columbia, Colorado, Carolina del Norte, Delaware, Georgia, Illinois, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Sur, Virginia, Texas, Sur, Sur y Oeste, y el Condado de Los Ángeles por el manejo de los procesos judiciales en estos casos. El Fiscal General también agradeció a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, que brindó asistencia crucial para asegurar el traslado de estos fugitivos a Estados Unidos para que comparecieran ante la justicia.