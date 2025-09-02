$!El Congreso reanuda sesiones ordinarias; esperan resolución más de 20 iniciativas de ley

El Congreso de la Unión retoma sus sesiones ordinarias este septiembre con una agenda que incluye la aprobación de más de 20 iniciativas. De ellas, al menos ocho son prioritarias para la Presidenta Claudia Sheinbaum, y seis corresponden a leyes secundarias rezagadas del “Plan C” impulsado por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Cámara de Diputados y el Senado de la República regresan a sus labores luego de cinco meses de receso legislativo interrumpidos por un periodo extraordinario de dos semanas en el que se aprobaron diversas leyes que le dan al gobierno el control de los datos biométricos de la población.

Ahora, en el nuevo periodo ordinario que ocurrirá entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre, el Congreso tendrá que aprobar leyes que han quedado rezagadas y las nuevas prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Para que los legisladores cumplan su objetivo deberán sacar adelante, en promedio, dos iniciativas a la semana.

Se tiene previsto que en el arranque del segundo año de actividades de la LXVI Legislatura, al menos en la Cámara de Diputados, le sigan dando prioridad a las reformas enviadas por la Presidencia de la República. Las que han presentado los legisladores serán sometidas a análisis y solo pasarán aquellas que no impliquen un impacto económico para el Gobierno.

Paquete económico 2026

El periodo ordinario de sesiones que arranca incluye la aprobación del paquete económico 2026, que esencialmente le corresponde analizar a la Cámara de Diputados y en menor medida al Senado de la República.

El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos y los Criterios Generales de Política Económica.

La Cámara de Diputados tiene como límite el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos, y el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos para el siguiente año.

El Senado de la República participará en la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación. Lo deberá hacer a más tardar el 31 de octubre.

El paquete económico 2026 buscará abonar al bienestar compartido y continuar con el desarrollo de México, dijo el pasado 30 de agosto Édgar Amador, titular de la SHCP, durante una visita a la Cámara de Diputados.