‘El está en Sinaloa’, dice Sheinbaum sobre ubicación de Rocha Moya

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya se encuentra en la entidad.

Consideró que sobre ese tema se ha generado mucha propaganda y no es información.

Sin embargo, sostuvo que el Mandatario que se separó del cargo tras acusaciones de Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado, junto con otros nueve funcionarios y ex funcionarios estatales, se encuentra en la entidad.

“En las redes hay mucha propaganda y muchísima mentira (...) él está en Sinaloa y él mismo podría informar, o las otras nueve personas, dónde están”, asentó.

“Pero no hay esa cosa de ‘¿ahora, dónde está?’ o ‘ya se escapó’ o no sé qué tanta cosa”.

Sheinbaum Pardo recordó que de parte de Estados Unidos hubo la petición de detención y extradición urgente de 10 ciudadanos mexicanos, entre quienes se encuentra el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Además, de que se revisó la petición tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como de la Fiscalía General de la República para poder proceder y se solicitaron de manera formal a las autoridades estadounidenses.

“Es un asunto jurídico y tiene que ver también con la soberanía de México”, asentó.