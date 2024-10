‘El fin no justifica los medios’, responde Sheinbaum a Embajador de EU por caso ‘El Mayo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió al Embajador Ken Salazar que en el caso de la detención del capo sinaloense Ismael “El Mayo” Zambada el fin no justifica los medios.

Salazar aseguró, el 29 de octubre de 2024, que, pese a que la investigación por el presunto secuestro del cofundador del Cártel de Sinaloa, de 76 años de edad, se debería reconocer que fue una captura que benefició a ambos países.

“Lo comentamos hoy en el Gabinete, ayer fue muy claro el Fiscal, además es la FGR quien está investigando este caso, y comentábamos que hay una frase que dice ‘el fin no justifica los medios’”, dijo.

“Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y, en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía. Decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no sólo es el fin”, insistió.

“Yo creo que es parte de lo que estamos planteando: no es la detención persé, sino cómo se hizo. Yo creo que todos y para eso se han creado instituciones, una Constitución, los medios son tan importantes como el fin. Entonces, el fin no justifica los medios”, declaró.