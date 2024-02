El caricaturista y director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Rafael Barajas Durán, más conocido como “El Fisgón” y Américo Villarreal Santiago, hijo del actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, resultaron ganadores en el proceso de insaculación de dicho partido político, por el principio de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales, para el Senado de la República.

Mario Martín Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, encabezó el proceso de insaculación, en el que se sortearon ocho hombres y ocho mujeres, para los espacios no reservados para la lista plurinominal a la Cámara alta del Congreso de la Unión.

En el caso del Senado, la lista de Morena para la insaculación fue conformada exclusivamente por consejeros nacionales. Entre otros perfiles que resultaron electos por sorteo se encuentran: Omar García Palomar y María Villa Figueroa, así como Adriana Grajales Gómez, titular de la Secretaria de Mujeres del CEN de Morena.

En septiembre de 2023, cuando se dio a conocer que este sería el método de selección para los plurinominales al Congreso de la Unión, Delgado Carrillo aseguró que de esta manera se aseguraba que no hubiera negociaciones cupulares, ni a espaldas de la militancia, lo mismo sin privilegios, ni cuotas para la designación.

En la lista de 181 aspirantes que participaron en el sorteo, se encontraban, entre otros: la escritora Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor; además del productor Epigmenio Carlos Ibarra Almada; así como Francisco Ignacio Taibo Mahojo, conocido como Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

También José Ramiro “Pepín” López Obrador, hermano del presidente Andés Manuel López Obrador; además de Adán Augusto López Hernández, ex aspirante presidencial, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y ex gobernador de Tabasco.

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República; Francisco Ricardo Sheffield Padilla, ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); y Aleida Alavez Ruiz, precandidata para la Alcaldía de Iztapalapa y diputada federal con licencia.

Además de María de los Dolores Padierna Luna, así como Bxido Xishe Jara Bolaños, hija del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, así como Secretaria de Pueblos Originarios de Morena. También Sebastián Mendoza Ramírez, dirigente de dicho partido en la Ciudad de México y Bernardo Bátiz Vázquez, titular de la Procuraduría General de Justicia de la capital de la República.