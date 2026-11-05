‘El General’, líder del Cártel Nuevo Imperio, muere en operativo en el EdoMex

Édgar Aarón “N”, “El General” o “El Lic”, identificado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, murió este 5 de noviembre durante un operativo realizado en el Estado de México para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, informó Omar Hamid García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según García Harfuch, elementos de la SSPC fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras ejecutaban la orden judicial y, al repeler la agresión, el hombre perdió la vida.

La organización que encabezaba opera en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

Indicó que Édgar Aarón “N” era investigado por secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

Las investigaciones lo señalan como presunto autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, comisario en jefe y coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ocurrido el 21 de julio de 2024 en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México.

“No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro País”, escribió García Harfuch.

“Honrar su memoria significa continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables de este crimen”.

El 19 de noviembre de 2025, Édgar Aarón “N” fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo señaló por brindar protección en México a Ryan James Wedding y por utilizar contactos policiales para localizar objetivos para su organización criminal.

El operativo se realizó en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la SSC-CDMX, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, instituciones del Gabinete de Seguridad. García Harfuch señaló que esas dependencias continuarán los trabajos de inteligencia e investigación para identificar y detener a los demás integrantes de la organización y desmantelar sus redes criminales.